2018年12月31日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

少子化對教育造成重大衝擊！教育部最新統計，國中小專任教師人數從96學年的15萬2687人縮減至106學年14萬1179人，10年來減少7.5％，但生師比還是比美、日等先進國家低，教育品質得以維持。此外，不少學校產生閒置空間，必須活化利用。

以生師比看，國小由96學年17.3人降至106學年12.1人，國中也由15.2人降為10.7人，比經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均15.2人、13.0人來得低。教育部表示，我國國中小每位老師照顧的學生數，均比美、英、法、德、荷、紐、日、韓低，教育品質更好。

因為少子化，許多國中小一度閒置或廢棄，但這些年紛紛變身，展現新風貌。屏東縣潮東國小崙川分班103年停辦後，配合縣府沿山公路露營計畫，去年9月起將圖書館、辦公室、教室和廁所的3棟校舍整建規畫為露營區，屏東縣啟智協會借用該場地成立「崙川工坊」收容身心障礙者，訓練他們來管理維護露營場地。

潮東國小總務主任鍾華善表示，崙川分班校地曾閒置幾年，期間為避免雜草叢生及衍生衛生問題，他每周要去看一次，如果草長了，學校沒有工友或替代役，他得親自去割草。但去年9月分班校地活化使用後，不但能幫助身心障礙者，他管理壓力也減輕許多。

台東縣長濱鄉忠勇國小、東河鄉隆昌國小停辦後，由台東縣衛生局接手管理，目前分別將校地以公告現值行情租給伊甸基金會、門諾基金會作為長照或日照機構，重新塑造校園新功能，校園也成為關懷與照顧當地長者的「好所在」。

(中國時報)