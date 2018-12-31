牽拖韓流獸醫院急診漲6成

2018年12月31日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜選前喊出「打造高雄，全台首富」，當選後竟有1家動物醫院打著「因應市民成為首富」理由，宣布元旦起急診費從600元漲至1000元；高市動保處表示，目前只有這家獸醫院漲價，因還在合理範圍內，尊重市場機制。

高雄中正路1家動物醫院在門口LED跑馬燈打出「因應高雄市民成為全台首富，動物急診掛號費從600元漲至1000元」，消息傳出後在網路上引發討論，網友多半覺得業者搞笑，漲價硬要扯韓國瑜，還有人說「很明顯，老闆挺陳其邁」。

高市動保處長葉坤松說，根據「高雄市獸醫診療機構收費標準參考表」，急診掛號收費上限2000元，這家動物醫院調成1000元，雖然比原本600元高出6成6，但仍在規定的合理範圍內，所以並未違法。

他表示，動保處獲報後，已向高雄市獸醫師公會詢問，確認全市元旦開始調漲收費的動物醫院只有這家，應屬個案而非集體串連漲價，只要業者事前有明確告知漲價訊息，不影響消費者權益，動保處將尊重市場機制。

1位不願具名的獸醫表示，高雄動物醫院過去不管是掛號費、急診費，普遍都比台北的行情低，即使急診費調漲至1000元也不算貴，業者肯定是業務考量決定漲價，只是拿韓國瑜來當藉口，「實在是有點扯！」

(中國時報)