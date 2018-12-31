北上車流增 跨年夜溼又冷

2018年12月31日 04:10 中國時報 李宜秦 、 游昇俯 、 李忠一 ／連線報導 ／連線報導

周日是元旦連假第二天，國道仍擠滿出遊、返鄉車潮，高公局指出，今（31）日下午開始北上車流量將增加。天氣方面，受到華南雲系北移及東北季風影響，跨年夜各地都有降雨機會，且氣溫偏低，北部約14、15度，東部及中、南部也只有16至18度；要看新年第一道曙光，只能盡量往東南部跑，因雲量偏多，在雲層空檔或許有機會，「但要看運氣」。

高公局預估，今日國道總延車公里為110百萬車公里，下午開始北上車流量將增加，車多路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北上霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北上頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段。

周日北部地區高速公路仍多處壅塞，包括楊梅至新竹、中和至大溪等，南部區域則以田寮至燕巢系統路段最塞，由於該處多處施工，導致通行較不便，南北向皆嚴重塞車。

高公局指出，昨日國道仍以南下車流為主，6大地雷路段最久恐怕得花平日5倍時間，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下三鶯至關西、茄苳至西濱、烏日至霧峰；與國5南港系統至坪林。

宜蘭30日因為天氣溼冷，影響民眾出遊意願，蘇花改蘇澳至東澳段車流比連假首日少，國道5號南下車流較平常假日多，午後北上車流漸增，頭城、宜蘭等交流道口前都出現壅塞情形，預估國5北上段今、明2天將湧現北返車潮。

另公路總局指出，連續假日期間，省、縣道周邊易壅塞風景區路段都有規畫替代路線，同時也與15家客運業者合作，於28日至元旦凌晨在88條國道客運重點疏運路線推出平均85折票價優惠。

各國道客運路線、台鐵、高鐵均提供電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），以鼓勵民眾利用大眾運輸工具。

(中國時報)