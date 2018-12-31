催生甜頭少 少子化難解

2018年12月31日 04:10 中國時報 林志成

台灣2017年出生人數19.3萬，換算成生育率是1.125％，僅高於新加坡及澳門，全球排名倒數第三。政府雖然提出鼓勵生育政策，但少子化已是「國安問題」，這些處方實在小鼻子、小眼睛，無濟於事。

根據調查，台灣上班族不願生小孩的三大主因，分別是錢不夠、覺得買不起房，及工作太忙。至於一般認為公教人員工作和待遇雖穩定，但生育率仍然偏低，而且晚生、少生、不敢生的趨勢愈來明顯。

以老師來說，從大學師資培育科系畢業後，通常要花好幾年四處征戰各縣市教師甄選，這段時間即使結婚，也因工作不確定，不敢生小孩；好不容易考上正式教師可能已超過30歲，如果夫妻分處不同縣市，怎麼生小孩？

為解決少子化問題，今年8月起，衛福部對育有未滿2歲兒童，綜合所得稅稅率未達20％家庭每月補助2500元，第3名以上子女每月加發1000元；教育部也推出政策，2至4歲的小朋友讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月只要繳2500元到4500元；另外銓敘部及教育部也放寬規定，養育2名以上3足歲以下子女的公教夫妻，兩人可同時申請育嬰留職停薪。

全球挽救少子化最好的典範是法國，他們每年拿出GDP的2.6％、折合台幣約4200億元用在家庭支持制度，推動友善生育計畫，一個家庭只要生育第二個孩子，就能擁有許多社會福利，他們的保母制度、托育政策相當完善，婦女生育後，可用相對低成本回到職場，現在法國生育率破2。

少子化已是台灣的「國安問題」，政府提出的催生措施顯然不夠大器，甚至無濟於事。想想看，年輕父母會因為一個月2500元補助就多生小孩嗎？政府應該想辦法改善台灣經濟，讓民眾口袋有錢，加上推動更大手筆的友善生育措施，才能解決少子化問題。

(中國時報)