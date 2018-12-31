寒冬到 台股未來半年很不妙

揮別2018年台股最長牛市，專家表示，股市下行風險恐怕還有半年之久。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

2018年國際市場雜音紛沓，台股終結17個月的萬點行情，揮別史上最長牛市後，全年下跌915點，股民平均損失逾24萬元；國內經濟學者指出，股市表現仰賴經濟前景、企業獲利以及資金動能，但目前這3個股市上漲條件，看起來皆「很不妙」，台股下行風險恐怕還有半年之久。

景氣復甦仍看不到曙光

學者分析，景氣復甦看不到曙光，陸美貿易戰難解，廠商、企業皆對獲利展望悲觀，加上明年美國、歐洲央行陸續升息與縮表，資金持續從新興市場轉往歐美日等國，美股不好，各國股市皆面臨壓力，台灣經濟相當仰賴出口，台股自然好不起來。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣景氣寒冬已到，預計這波下滑周期，最快在明年第2、3季結束，建議廠商「綁好安全帶、豎起汗毛」，做好「過冬」準備；孫明德進一步分析，景氣擴張2年半，本來就會有下滑波動，但這次往下掉的過程中又綁了「3個鉛塊」，無疑是雪上加霜，而拉下景氣的鉛塊，包括陸美貿易戰、美國聯準會升息縮表，以及歐洲脫歐與升息議題。

下滑綁3鉛塊雪上加霜

民營銀行理財專員表示，今年投資只能以「慘」字形容，最近客戶進入理財貴賓室都「氣噗噗」，因為投資哪個市場，結果都一樣，台股、新興市場慘跌，改買美、日市場，沒想到成熟市場補跌，資產再度縮水，甚至有客戶年前全部贖回，因為看衰明年，「乾脆不玩了」。

摩根投信表示，今年全球股市期末成績皆不如預期，觀察主要股價指數，僅巴西、印度和紐西蘭於分別以11％、5％、4％逆勢收紅，其餘市場均繳出負報酬，原本強勢的美股也收跌近7％。

中央大學台灣經濟中心主任吳大任分析，陸美貿易戰的後座力明年才正浮現，大陸經濟摔得慘烈外，美國廠商也受不了進口原物料高漲的壓力，連汽車大廠GM近日也宣布美國將關廠裁員，全球市場皆受害。

台PMI跌破50％榮枯線

吳大任指出，全球經濟疲軟，台灣出口占GDP七成，台灣11月製造業採購經理人指數（PMI）已跌破50％榮枯線，意味製造業廠商保守、緊縮，比較幸運的是，九合一地方首長選舉，藍軍大獲全勝，「九二共識」可望改善兩岸關係，若觀光、服務業景氣好轉，將支撐內需表現，股市就有機會突破逆境、向上反轉。

(中國時報)

景氣降 製造業缺工率跌破3％

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