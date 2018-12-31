景氣降 製造業缺工率跌破3％

近十年下半年製造業缺工率

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中國時報
／台北報導

行政院主計總處甫完成調查指出，受景氣降溫影響，我國今（107）年下半年製造業缺工率跌破3％，降至2.77％，為近三年同期最低，製造業有6成行業缺工率都低於去年。

主計總處「事業人力僱用狀況調查」於每年進行兩次調查，以了解各業上半年（2月）、下半年（8月）的缺工情況。今年工業及服務業缺工率於下半年降至2.70％，其中製造業更降至近三年最低，各業缺工人數多呈下滑。

主計總處表示，這主要是受到景氣擴增力道減緩的影響，以致「因營運好轉、業務擴增」的缺工人數較去年同期大幅減少1.3萬人，讓整體缺工人數也下滑至21.3萬人。

製造業缺工人數跌破8萬人，製造業缺工率跌破3％，降至2.77％，創下近三年最低，其中食品業、化學製品業、塑膠製品業、基本金屬業、電腦電子產品業的缺工率皆由去年3.2％以上降至目前2.8％以下。

資料顯示，製造業26個業別有16個行業缺工率皆較去年同期下降，也就是這一波景氣降溫已影響了逾六成製造業的人力需求。

主計總處分析，觀察歷年資料，缺工數的多寡與景氣榮枯息息相關，99年、103年景氣回溫，下半年缺工人數年增2.8萬個、2.3萬個，104年下半年景氣降溫，年減2.6萬個。

今年下半年廠商所需要的人力，以高中職者占31％居首、不拘教育程度者26％居次、大學及以上者占25％。有逾六成職缺是不拘工作經驗的。

在21.3萬個職缺裡，北部地區占五成，中、南部各兩成多，顯示就業機會仍以北部居多。

值得注意的是，這些職缺的薪水普遍上揚，廠商所提供的平均月薪首度超過3萬元，近十年（98～107年）已由2.7萬元升至3.1萬元，依各職類觀察，事務支援人員、銷售工作人員及基層勞工仍不及3萬元，主管則超過5.5萬元。

(中國時報)

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