亞洲投信業 2018做白工

2018年12月31日 01:15 中國時報 陳碧芬 ／台北報導 ／台北報導

2018年經歷2月和10月兩次全球股災，整個市場上的共同基金績效很明顯超過九成「倒地」，亞盟金融聯合創辦人林彥君透露，如今整個亞洲投信業者都陷入大焦慮，最大原因出在相近業者愈來愈多、市場銷售的產品卻太雷同，要壞大家一起拖下水，2019年將是資產管理業重新整隊的重要時機，包括產品線差異化、銷售服務數位調整等等。

截至2018年底，本報綜合整理，台股基金整體基金平均報酬下跌超過12％，是台股基金近5年來表現最差的一年，有17檔基金跌幅超過2成，資產管理資訊平台StockQ統整台灣市面上的全球各類別共同基金，今年來的績效超過九成都是「青筍筍」，虧損有多達37％的新光中國基金（台幣計價），唯有能源相關基金受惠於近2個月來國際原油大跌，尚能保有5％的正績效。

目標為高資產客戶的瑞銀台灣區總經理陳允懋也坦誠，2018年「表現不好」，瑞銀台北分行2018年前3季的累計獲利較2017年衰退，這和客戶在理財諮詢滿意度上有直接關係，也和瑞銀在台灣2018年面臨土洋銀行搶食私銀大餅有關。

林彥君指出，一般投資人在市場上買到的共同基金，「不是股、就是債」，市場分類也以新興市場或已開發市場為主，太偏門的商品很難銷售，私人銀行雖然有提供跨國企業公司債券、另類投資項目的個人信貸基金、中國地方政府公債等，仍然是差異性極低，才會在這波全球股災中無人能倖免。

在較先進財管建議的作法，美國及香港市場已有與消費信貸有關的固定收益基金，透過金融科技進行系統平台管理，個別私銀投資客戶掌握的即時資訊，媲美小型法人機構投資人。林彥君分析，這些與傳統資產相關係數低，不太受股票市場、利率、金融市場波動的影響，在私人銀行客戶資產配置中，具有分散風險的效果，像近期股匯大幅波動，投資人年化收益率仍然穩定維持在7～8％的表現，近乎是現金收入型的產品。

(中國時報)