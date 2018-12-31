現金為王 外銀祭優惠利率吸金

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中國時報
／台北報導

金融市場激烈波動下，現金部位已成為外銀財管最強調的主要配置，花旗銀行趁勢祭出史上最高門檻的外幣優惠利率，2019年1月起「單周」美元定存利率4.38％、紐幣／澳幣定存亦有年息5.38％，然而，花旗銀行也設定極高門檻，新資金單筆轉換後金額需達10萬美元以上，就是要鎖住財管客戶的現金！

渣打銀行也指出，年關將屆，各項獎金、結算送到手上，但不確定下一次配置作法，客戶經常會放在活期（儲）帳戶內，因此提供民眾活用帳戶內台幣存款的優惠作法，若客戶當月存入新資金達新台幣10萬元以上，該新資金可享利息加碼，依央行統計的金融機構牌告活期儲蓄存款平均利率為0.17％，渣打就給予該客戶年利率加碼0.4個百分點的優惠。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，如果客戶持續把現金搬進渣打帳戶，新資金達新台幣200萬元時，該新資金就有年利率加碼1.2百分點的優惠，現金放在活存，可以一邊保留資金運用的彈性，也能發揮集中活存最有利的效果。

台、外幣優利定存專案，在2019年1月起會有新的市場行情，花旗銀行新開出的特殊條件，成為市場焦點，且要求參加該活動的幣別轉換及承作定存管道，均僅限透過花旗各分行或電話理財服務中心辦理。一般土洋銀行截至2018年第四季的正常行情，星展銀行是極少數有延長到1月底的優惠，美元定存一年期優惠利率3.45％，且起息門檻僅2萬美元，

全球股市2018年第四季十分不安寧，投資人都會配置的股票部位、股票基金都出現嚴重虧損，先是10月股災，再來12月股瘟，美國道瓊指數近3個月下跌近13％，台股大盤也走軟11％。中華徵信所研究團隊指出，先前已提醒台股第四季的行情變數很多，如今看來轉折點已出現，由於每每大盤彈高即會引發高檔套牢的賣壓，估測台股指數將反覆在9400～9300點進行測底。

金融主管透露，許多保守的業內大戶其實在2017年台股高點就已清空手中的長期持股，等待下一波空頭市場來臨撿便宜，面對風險增加的股市，現金為王的觀念必須要有。星展銀行投資長辦公室即建議，「現金」部位列為「看好」，建議客戶及至2019年第一季把握「現金為王」的原則。

(中國時報)

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