產業基金全軍覆沒 能源最慘

2018年12月31日 01:15 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

主要產業股票型基金平均表現

2018年已進入尾聲，回顧今年金融市場，不僅各國股市震盪加劇，投資產業型股票基金也是「全軍覆沒」，攤開投資報酬率只能以「青筍筍」形容，其中，能源基金倒賠逾2成、績效敬陪末座，堪稱是最大苦主，金融、生物科技類的股票型基金，績效以負16％、負15％等，分居倒數第2與第3名，投資人今年是白忙一場。

富蘭克林證券投顧指出，原本美國就業市場佳、推升消費信心，企業受惠減稅政策挹注獲利，美股表現突出，亞股表現亦不凡，無奈陸美貿易戰衝突紛擾貫串下半年，加上聯準會持續升息、縮表政策回收市場流動性，利空變數反拖累美國以外的成熟市場，新興市場經濟動能失溫，金融市場走勢顯得頹廢。

野村投信投資策略部主管張繼文分析，經濟趨緩、股市利空，布蘭特原油從9月底的80美元，跌到最近只剩50美元，這波跌勢「太誇張」，斜率直逼2008年的金融海嘯；展望新的一年，全球經濟趨緩是不容否認的事實，短期油價要回到70、80美元的水位，幾乎是不可能。

若投資人握有報酬率「慘綠」的能源股票型基金，張繼文建議，現在出手絕對是殺在低點、吞下敗仗，建議待國際油價反彈至60美元左右，出脫一半的能源基金，資產轉向「防禦型」基金，如食品飲料、公共事業或醫療保健等，這類都是較不受景氣影響的產業，讓資產達保本的效果。

富蘭克林證券投顧建議，明年第1季投資策略首重「抗波動」，防禦配置包括債券型基金、美國平衡型或多空策略型基金，達強化資產的避震效果；對於投資積極者，股市波動反而提供靈活操作空間，不妨掌握美國股票、亞洲中小型股票基金震盪加碼的機會。

(中國時報)