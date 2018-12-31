年前想換工作 創11年新高

2018年12月31日 01:15 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

上班族不滿低薪的情緒，已來到臨界點了！根據yes123求職網調查顯示，高達85％上班族想在農曆年前換工作，不僅有2成付諸行動、進入面試階段，想換工作的比例更續創金融海嘯以來、近11年來新高；對於新工作，上班族期待跳槽平均能增加8236元。

期待月薪增加8236元

yes123求職網發言人楊宗斌根據調查結果指出，上班族年前想轉職，八成與「錢」有關，因為逾5成上班族表態，主因是「薪水太少、日子難過」，其次才是「沒有升遷」、「覺得公司沒前景」。

不過，農曆年前轉職，最大的犧牲是拿不到年終獎金，楊宗斌卻認為，此刻轉職是最佳時機，理由是企業在年底釋出職缺，意味真的很缺人，薪水自然有談判空間；楊宗斌進一步以「機會成本」分析，假如能找到1份新工作，月薪保守估計比現在高出4000元，等於年薪多了4.8萬元，能抵消掉上班族約1個多月的年終獎金。

半導體主管建議三思

近來全球股市大跌，景氣前景不明，半導體主管的建議與人力銀行相左，主管警示，除非工作環境很糟糕，否則，相關人員選在這個時間跳槽得「三思」，原因是近來3C產品的終端銷售不如預期，國內IC設計廠頻頻遭砍單。

舉例來說，半導體廠最近要求主管交報告，考題是「當部門減少1、2人時，要如何正常運作？」已經嗅出景氣反轉、無薪假的氛圍，此時轉職跳槽的新人，最容易成為裁員的犧牲品。

楊宗斌觀察，陸美貿易戰的台商回流，或轉向東南亞、美國佈點，加上暖冬旅遊如火如荼展開，企業才有擴編或釋出更多外派職缺，才讓年前徵才的熱度持續加溫；另外，上市櫃公司員工薪酬，4萬元以下強制揭露，皆有「競品比價」效果，如果企業擔心搶不到人才，加上薪資越來越透明化，自然讓年前職缺開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會持續水漲船高。

先打聽行情再寄履歷

至於談薪水的技巧，人資主管表示，應該先打聽業界或該公司的行情，強調自己的優點，並給予保持談薪水的空間，再把球傳給面試公司處理，最忌諱的作法就是開一個很高的薪水，讓人資來殺價，因為這很可能會錯失新工作的機會。

(中國時報)