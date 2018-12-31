市況波動 多元布局靜待投資春天

2018年12月31日 01:15 中國時報 （本文由野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）提供）

2018年全球金融市場震盪起伏，美國聯準會如預期升息，暗示2019年升息腳步較先前計畫放緩，受到悲觀情緒影響，新的一年來臨，市場仍持續波動整理；不過，寒冬雖看似來臨，投資人也不要過度心灰意冷，只要審慎因應、投資步驟得宜，春天就在不遠處。

首先，觀察美國聯準會的態度，可得到兩個重要訊息，首先，此次升息可視為鴿派升息，此外，點狀圖暗示2019年將升息兩次，顯示聯準會認為目前利率水準已接近中性，意味這波升息循環可能接近尾聲。

由於聯準會表示未來的政策決定會將金融市場狀況納入考量，顯示未來若金融市場出現狀況，將採取對應的政策調整；投資人短期可能過度負向地解讀這段聲明，但實際上，不顧一切的升息，將不會是聯準會的選項，開放政策調整的空間將有助降低政策失誤的風險。

全球股市自2009年至今，已走了很長的多頭，在貿易戰、美國政策反覆以及持續升息等諸多不確定因素的影響下，使得投資人負面看待聯準會的謹慎決策，這種氣氛想要獲得改善，需要仰賴經濟數據再度升溫，在一般情境下，預期要到2019年下半才會發生。

在2019年下半經濟數據重新增溫前，評價面將會成為主導市場的力量，並在股市達到適度修正後提供支撐；因此，新的一年股市仍將持續波動整理，擇優逢低布局，將是投資人勝出關鍵。

至於債券市場，同樣需要關注經濟數據的發展，但至少明年聯準會的政策對債市的干擾將顯著下降，新券發行與流動性等技術面因子，將牽動美國10年期公債殖利率區間盤整，並緩和的朝3％的水準貼近。

整體市況波動下，雖然投資機會仍在，但對一般投資人來說獲利難度提高、投資組合配置更具挑戰，因此，建議投資人選擇以低波動策略或動態配置策略為主的多重資產基金，作為投資組合的核心部位，並搭配具備投資潛力的資產作為衛星部位，從評價面來看，亞股、亞債、陸股及新興市場的投資價值正在浮現中。

(中國時報)