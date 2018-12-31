薪水袋變厚 資產也要增胖

2018年12月31日 01:15 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

上班族轉職，期望月薪收入能增加8200多元；摩根投信副總經理姜愛苓指出，不管薪水成長多少，只要預先規劃、搭配正確理財工具、妥善做適切資產配置，才能讓多出來的薪水花得漂亮之餘，資產也同步增胖。

姜愛苓建議，上班族扣除必要花費後，不妨將資金分成三等分，第1份用來償還負債（如房貸、信貸），第2份預留下來做為繳稅、保費等彈性運用，第3份就是中長期投資所用。

以中長期投資來說，要視個人或家庭理財目標和風險忍受度進行規劃，選擇適合的基金類型，或者長期經濟發展看好的區域做投資，把資產再「養胖」。

除規劃中長期的投資外，磊山保經首都分行業務總監林彥彣建議，上班族一定要留有相當於3個月的月薪，以活存的方式當生活的緊急預備金。

以月薪4萬元為例，緊急預備金為12萬元，當活存逐步增加至24萬元，可提撥其中的12萬元做銀行定存，12萬元定存累積3筆、即36萬元時，可以躉繳方式投保儲蓄險，保障新台幣資產有近3％的穩定報酬。

在投資配置上，姜愛苓分析，新的一年不排除金融市場將隨市場雜音而出現波動，但風險性資產仍有一定的支撐，若上班族每月只花幾千元買1檔基金，股債兼備的多重收益基金是讓資產持盈保泰的方法之一。

(中國時報)