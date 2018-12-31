換跑道 記得通知保險公司

2018年12月31日 01:15 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

上班族農曆年前積極轉職、面試，成功轉換跑道後，一定要通報保險公司，才能避免權益不受損害；南山人壽表示，在保險保障方面，除變更基本資料或連絡方式外，需留意「意外險職業等級」、「團體保險保障」2大項目。

以上班族投保率最高的意外傷害險來說，保費計算方式，與職業危險等級息息相關，它以職業類別與工作性質的危險程度區分成6級，職業等級愈高者，意味風險愈高，所需支付的意外險保費也愈多；南山人壽表示，若轉職後的工作風險降低，未告知保險公司，被保險人將多繳冤枉錢；反之，若職業風險提高未告知，日後理賠就會出現爭議。

磊山保經首都分行業務總監林彥彣舉例，在學生時代就投保意外傷害險的林先生，畢業後從事內勤工作，為了多賺點錢而擔任救生員，職業等級從第1類跳升到第5類，100萬元保額的意外傷害險年保費，理應從1100元提高至近3900元，由於未告知保險公司，當重大意外事故發生後，原本100萬元的保額僅賠不到30萬元，因為保險公司會按原收保費與應收保費的比例，折算將給付的保險金，實在得不償失。

另外，大型企業會提供員工團體保險保障，並開放員工眷屬可以加保，南山人壽提醒，團體保險必須在同一家公司任職，保障才能持續，當上班族轉換工作，家庭成員的保障將出現空窗期，即使新任職的企業有提供團體保險，保障內容可能也不盡相同，必須重新去了解，再依需求完成保險規劃。

對於工作轉換，林彥彣建議，可增加2000元左右作為保險支出，上班族最無法承受的風險，如重大傷病、意外、住院、失能等，應優先補足；南山人壽建議，若有足夠的預算，建議還可投保重大疾病、癌症醫療或長期照顧等商品，替自己與家人準備多一層對抗風險的防護網。

(中國時報)