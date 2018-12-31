1月2日習將發表重要對台講話

2018年12月31日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北北京連線報導

明年元旦是大陸《告台灣同胞書》發表40周年，知情人士透露，大陸中央擬於1月2日舉行紀念活動，大陸國家主席習近平當天將發表重要對台講話，將是習近平上台以來對台問題的通盤定調，重要性不言可喻。他也說，習近平的談話內容論述型式將類似2008年12月31日的「胡六點」，既對仗工整，又會具有架構性。

知情人士透露，原定1月舉辦的全國台聯舉辦的台胞社團峰會等均被取消，因為各方都在等1月2日習近平在《告台灣同胞書》40周年的講話定調，在這時間點之前大陸涉台單位不會有動作，等習講完話了才能夠決定論壇的走向。

架構類似「胡六點」

知情人士指出，《告台灣同胞書》發表30周年是於2008年12月31日以閉門座談會方式舉行，時任大陸國家主席的胡錦濤，趁勢發表因應兩岸復談的對台方針「胡六點」；習近平這次的講話，必已將台灣九合一選後局勢，與2020年台灣領導人選舉，皆考慮進去。

對台問題通盤定調

中國文化大學政治學系講座教授陳一新則認為，由於民進黨在這次九合一選戰中潰不成軍，顯示台灣人民已知所選擇，因此習近平的講話應不會過於強硬，更不會講到武統，講話內容將提到對台和平發展與擴大交流的決心不變，繼續將「九二共識」定調為「定海神針」，以及呼籲外來勢力不要干預台灣選舉或類似的表述。

大陸權威涉台學者、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷指出，整體氣氛下，兩岸的對立與對抗比過去更加險惡，雙方你來我往仍存在高度的對抗狀態，在此情況下，不能把馬曉光的講話視為對台拋出善意。

九二共識仍為主軸

周志懷指出，明年是2020台灣總統大選的選前一年，一旦選舉起跑，內政嚴重受挫的蔡英文將會激烈打起兩岸牌，明年兩岸關係的挑戰與風險依舊明顯。再加上陸委會與蔡英文近來重申，兩岸政策是中央職權，而地方只能搞城市交流，代表雖然九合一選舉台灣內部有一波新民意，但要蔡英文顧及新民意、改變其政策恐怕很困難。

(中國時報)