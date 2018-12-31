緊扣台灣前途 我須審慎回應

2018年12月31日 04:10 中國時報 連雋偉

「任何困難、任何勢力都不能阻擋我們前進的步伐，我們一定能夠實現中華民族偉大復興的中國夢」，對於來年美國的打壓，大陸國家主席習近平29日在政協新年茶話會上做出有力的結論。不能忽視的細節是，在茶話會最後，習近平帶領全場起立高唱抗日歌曲《團結就是力量》，只是這次不再抗日，是抗美。最後明年在1月2日，習近平擬發表紀念《告台灣同胞書》40周年談話，兩岸關係將就此定調。

過去一年，大陸領導層經歷的重要決策，美國發動的貿易戰大約占去北京當局所費心思大半，而台灣問題，又是與美陸關係緊緊糾纏在一起。在29日談話後，按照慣例，在12月31日，習近平將在辦公室發表新年賀詞，透過央視當晚《新聞聯播》放送。

2012年習接班以來，新年賀詞內容愈來愈親民與重要，以去年來說，他強化利用數據說明2017年的政績，首度以「我」、「我們」回顧一整年的施政表現，用以表示自己和人民為國家共同努力，最後直接為「脫貧」議題建立目標，等於賀詞之中，替官員定下具體的工作指標。

新年賀詞畢竟內容以大陸境內事務為主，但《告台灣同胞書》40周年紀念活動，就跟台灣前途緊緊相扣。1979年元旦，大陸以人大常委會名義發布的《告台灣同胞書》，確立兩岸和平統一路線；2008年12月31日深夜，面對馬英九當選總統後的兩岸新局，時任中共總書記胡錦濤發表「胡六點」，觸及在兩岸同屬一中下的台灣國際空間議題。

九合一選舉，國民黨拿下15席縣市長，加上柯文哲在雙城論壇說出「兩岸一家親」，可以說，有16位縣市長認同兩岸一家。這對習近平是一大利多，至少代表他在民進黨政府上台兩年來，對綠營所施加的政策是對的，也展現具體成果。

習近平在首個任期創造馬習會的歷史進程，他不可能容忍到2022年中共二十大之際，兩岸官方關係仍如現今僵持。對於他擬於1月2日發表的談話，如何穩妥回應，極可能是綠營乃至台灣，最後的機會之窗。

(中國時報)