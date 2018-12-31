習川電話熱線 協議積極進展

大陸國家主席習近平（左圖，新華社資料照片）和美國總統川普（右圖，路透資料照片）29日通電話，川普宣稱他與習近平進行了「長時間、非常好」的電話交談，陸美貿易關係獲得積極進展。習近平則告訴川普，希望雙方儘早達成互利雙贏的協議。（圖為示意照片）

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中國時報
／綜合報導

2019年即將到來之際，暫時偃旗息鼓的陸美貿易戰傳來進一步喜訊！大陸國家主席習近平29日應美國總統川普之約，兩人進行電話熱線，除互祝對方人民新年快樂，並表示在貿易問題協商上獲得積極進展，希望雙方能早日達成協議。

習、川二人12月1日在阿根廷的20國集團（G20）峰會後舉行晚宴，雙方在餐桌上同意短暫停火90天進行協商，並同意不再加徵新關稅，陸方也承諾立即向美購買大量商品以減緩貿易失衡。

川普29日在推特發文寫道，「剛和中國大陸習主席講了一通長時間且很棒的電話。協議進行得非常順利。如果能夠水到渠成，將會是個全面性、涵蓋所有主題、領域和爭議點的協議。我們獲得了極大的進展！」

川普並未說明兩國究竟在哪些方面取得重大進展。值得玩味的是，在陸方發布習川熱線的正式新聞前，川普就先以推特破梗，而非透過其他官方管道宣布。

新華社29日深夜證實，習近平當天「應約」與川普通電話。川普在電話中告訴習近平，陸美關係至關重要，受到全球高度關注，他非常珍惜與習近平的良好關係，對於雙方團隊正努力落實兩人在G20達成的重要共識表示高興；川普說，相關的對話協商正取得積極進展，希望能達成對兩國和全球人民都有利的成果。

習近平則指出，他和川普都同意推動陸美關係穩定發展。他說，兩國關係處在重要階段，在阿根廷的成功會晤後，雙方的工作團隊正積極推進落實工作，希望兩國「相向而行，抓緊工作，爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議。 」

習近平也強調，明年是陸美建交40周年。陸方高度重視雙邊關係發展，讚賞美方願發展合作和建設性的陸美關係，中國大陸願與美國總結40年兩國關係發展的經驗，加強在經貿、軍事、執法、禁毒、地方和人文等交流合作，在重大國際和區域問題方面保持溝通協調，相互尊重彼此重要利益。

(中國時報)

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