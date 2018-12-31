兩人送給全世界的新年禮物

2018年12月31日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平29日應約與美國總統川普通了電話。對此，大陸《環球時報》30日社評稱，兩人通電話再次釋出積極訊號，驅散此前美方的消極言行。這無疑是好消息，可看成是陸美領導人共同送給兩國人民和全世界的新年禮物。

《環時》社評指出，川普在北京時間30日凌晨發的推特使用了更加樂觀的語言，表示自己「與習近平主席進行了長時間的良好通話」。他還進一步寫道，兩國「談判進展順利」，「重大進展正在取得」。這無疑是一個好消息，可以看成是中美領導人共同送給兩國人民和全世界的新年禮物。

報導稱，自12月初習川會達成重要共識以來，陸美之間有一系列相向而行的互動。不過美方也釋出了一些不利於陸美談判氛圍的言行，帶給世界輿論困惑。因此美方談判團隊這一次是否會按照川普公開表達的態度行事，致力於與陸方按時達成雙贏的協定，仍有不確定性。

報導指出，陸美元首29日通話的內容，包括川普隨後發那個推特的基調，都與陸美關係正常邏輯吻合。這次通話對鞏固陸美談判的氛圍及相關信心必將起到積極作用。

大陸政論微信公眾號「牛彈琴」則評論稱，這個最新進展，至少傳遞了3個意味深長的訊號。其一，川普主動打來電話，對談判成功表達了期待。背後的原因在於貿易戰確實是兩敗俱傷，美國也不能例外；如果問題得不到有效解決，美國經濟2019年也將蒙受重創。

文章稱，其二是陸美外交新變化，元首外交作用不可估量。其三，大陸應該辦好自己的事情最重要，平常心看待新變化。

(中國時報)