零和傷身 王毅強調合則兩利

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中國時報
／綜合報導

2019年將至，針對陸美關係發展，大陸外長王毅日前表示，2019年是陸美建交40周年。孔子說「四十而不惑」，陸美交往40年來的教訓和啟示集中到一點就是「合則兩利，鬥則俱傷」，合作才是唯一的正確選擇。雙方應穿透迷霧，排除干擾，重溫這一寶貴的共識，確立這一不惑的定力。冷戰思維最終只能孤立自己；零和博弈到頭來必將傷及自身。

《人民日報》報導指出，針對當前的陸美關係，大陸外長王毅29日受訪時表示，陸美經貿摩擦是美方挑起的，這種單邊主義的做法不符合雙方的利益，不符合世界貿易組織的規則。陸方為維護國家的正當利益，為了捍衛民族的尊嚴和發展的權利，依法依規做出了必要反應。

王毅指出，同時，陸方也堅持主張雙方按照相互尊重、平等誠信的方式，通過對話協商，找到妥善解決問題的辦法。不久前，兩國元首舉行了成功會晤，雙方就經貿問題進行的討論具有建設性，達成了重要共識，不僅阻止了貿易摩擦的進一步升級，推動問題重回對話協商解決的軌道，也確立了謀求合作共贏的目標。

他強調，「中國將堅持走中國特色社會主義道路，堅持和平發展的既定方向，堅持與各國實現合作共贏。希望美方積極正面地看待中國的發展進步，不要人為去製造新的對手，更要避免自我預言的實現。」

大陸外交部發言人陸慷昨日也表示，40年來，陸美關係歷經風雨，砥礪前行。兩國交流與合作取得了歷史性的發展，事實證明，這不僅給兩國人民帶來巨大利益，也有力地促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。

陸慷強調，陸美關係40年取得的進展來之不易，其中的歷史經驗值得汲取。雙方要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖，加強溝通，增進互信，防止誤判。要堅持尊重彼此主權、安全、發展利益，妥善處理和管控分歧，防止兩國關係大局受到干擾。

(中國時報)

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