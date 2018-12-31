邁向循環經濟》打造循環產業 倫敦5箭齊發

2018年12月31日 01:15 中國時報 謝錦芳 ／倫敦專訪 ／倫敦專訪

LWARB執行長胡博德。（謝錦芳攝）

倫敦為時尚之都，倫敦廢棄物回收委員會與數家知名品牌推動循環時尚，從設計端開始降低汙染、延長服裝壽命。（美聯社）

倫敦五大循環產業

時尚之都倫敦大蛻變。倫敦廢棄物回收委員會（LWARB）執行長胡博德（Wayne Hubbard）接受《中國時報》專訪時指出，目前正與多家知名品牌合作推動循環時尚，以創新設計、以租代買等新商業模式，減少紡織廢棄物，提升產業競爭力。倫敦選定紡織、營建、食品、電子與塑膠等5大產業發展循環經濟，預估每年帶來70億英鎊經濟利益。

LWARB新辦公室 用二手家具

倫敦人口約880萬，預估2050年將成長至1100萬，隨著人口快速增加，廢棄物處理成為沈重負擔，前倫敦市長強森（Boris Johnson）時代開始探討，因應龐大人口增長，倫敦要付出多大代價？強森任內成立循環經濟推動小組，自2014年起，開始與艾倫．麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）合作發展循環經濟。

倫敦市長沙迪克．汗（Sadiq Khan）於2016年5月上任後，大刀闊斧推動改革，擬定2050年之前達到零碳城市，並且積極推動循環經濟，去年6月發表「倫敦循環經濟路徑圖」。

胡博德興奮地介紹LWARB的新家，「我們剛搬進這個辦公室，桌椅、地毯、電腦和廚房設備都是二手的，看起來跟新的一樣好，很厲害吧！」

LWARB為倫敦推動循環經濟專責組織，主要目標是促進垃圾減量，提升資源使用效率。胡博德在廢棄物清理與回收部門有20年以上經驗，聽到台北市積極興建循環公共住宅，他眼睛亮了起來，點頭表示肯定；他認為，由政府採購與公共工程著手，可以發揮相當大的效益。

「倫敦循環經濟路徑圖」是一個行動方案，首先盤點各項資源，由5大產業利害關係人與組織分別進行研議討論，提出各種可能行動方案，引導資金進入循環經濟體系，以達成具體目標。

永續循環時尚 引領新潮流

胡博德指出，目前LWARB有3大計畫正在推動，包括「資源倫敦」（Resource London）計畫，協助民眾、社區、企業等推動垃圾減量；其次，發起「前進倫敦」（Advance London）計畫，成立循環創業投資基金、加速器，協助中小企業和新創公司開發創新循環解決方案；第三，成立「循環倫敦」（Circular London）計畫，與公、民營企業和國際組共同合作，協助現有產業轉型為循環經濟。

據艾倫．麥克阿瑟基金會調查，時尚產業是高汙染產業，排放溫室氣體總量占全球產業10％，比全球航空與航海業每年排碳量還多。化學紡織品裡的有毒物質危害紡織廠工人與穿衣的人；洗衣時，紡織塑膠微粒流入海洋造成汙染，這項汙染量是來自化妝品塑膠微粒的16倍。因此紡織業急需朝循環經濟轉型。

倫敦在時尚方面引領全球，服裝市場規模僅次於紐約、東京，預估2030年可創造近300億英鎊產值，晉升全球第一。據統計，倫敦每年有3成衣服被丟棄掩埋或進焚化爐，高達35萬噸。

胡博德指出，「來自瑞士的C&A基金會提供資金，支持我們推動循環時尚，目前有ASOS與幾個大品牌積極發展循環時尚，從設計端進行各種創新。」

他表示，警察、消防隊員的制服，需要大量訂製，且有特殊安全規格，可以透過循環採購，以租代買，一來節省預算，二來維持最佳品質，三來大量減少廢棄物。未來在政府採購會將循環經濟概念納入。

胡博德指著辦公室裡另一個角落，規畫做為循環新創事業的共同工作空間，未來將孵化育成循環新創事業。他說，「許多產業或投資基金還不太認識循環經濟，我們希望提供一個管道，引導資金投入循環經濟。」

可以吃的水球 取代塑膠瓶

目前LWARB輔導100家循環企業。胡博德指出，有兩位年輕人（Rodrigo Garcia Gonzalez和 Pierre-Yves Paslier）發明可以吃的水球，取代無法分解的塑膠瓶，這項創意獲得許多大獎，在群眾募資平台上募得大筆資金，相當有發展潛力。

年輕人的無窮創意發想與實驗橫跨時尚、食品、營建、電子到塑膠等5大產業，將推動倫敦的華麗轉身。

(中國時報)