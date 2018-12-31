邁向循環經濟》市區設超低排放區 違者罰500元

2018年12月31日 01:15 中國時報 謝錦芳 ／倫敦報導 ／倫敦報導

為了改善日益惡化的空氣汙染，倫敦市長沙迪克．汗（Sadiq Khan）祭出鐵腕，在倫敦市中心區畫設超低排放區（ULEZ），自2019年4月8日起，進入該區的車輛必須符合超低排放標準，否則必須繳納12.5英鎊（約新台幣500元）空汙費，這是繼現行塞車費（11.5英鎊）之後的新措施，已引發部分駕駛反彈。

倫敦市長沙迪克．汗上任以來，將改善空汙列為優先目標，推出一連串環保政策，並且擬定2050年達到零碳城市的目標。倫敦交通局城市規畫部門主管威廉斯（Alex Williams）指出，空汙已成為攸關大眾健康的重要議題，倫敦每年逾9000人死亡與空汙相關，都市裡最脆弱的是兒童、老人，許多人罹患呼吸道疾病，例如氣喘，因此2019年4月開始實施的超低排放區（ULEZ）勢在必行。

威廉斯指出，超低排放區（ULEZ）第一階段目標是希望倫敦市中心區有毒物質氮氧化物（NOx）減少50％，倫敦周邊地區減少40％。第二階段，超低排放區範圍將進一步擴大，屆時希望整個城市空氣中有毒物質可以再減少20％。最終達到零碳城市的理想。

不過，這項嚴格的措施已引發部分駕駛人反彈，揚言將號召群眾到市府前抗議。威廉斯指出，這項新措施經過大約1年籌備，事先做多次民調顯示，市民對空汙非常關切，認為市政府應該優先解決空汙。「我們事先經過3次意見徵詢，並且依據民眾的反應，適度修正原來的方案。」

威廉斯說，超低排放區（ULEZ）實施之前，有一個擴大宣導活動，針對各層面受到衝擊的人，包括用路人與企業進行溝通，特別針對小規模企業加以勸說，同時協助民眾或企業進行車輛排放標準升級。駕駛人可以上網查詢自己的車輛是否符合超低排放區（ULEZ）最新規定。無法符合超低排放標準的老舊車輛可以500英鎊被收購，至於無力更換車輛者，建議多搭乘大眾運輸工具。

(中國時報)