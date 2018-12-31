邁向循環經濟》推動氫能 千輛零碳計程車上路

2018年12月31日 01:15 中國時報 謝錦芳 ／倫敦報導 ／倫敦報導

台灣許多人天天開汽車通勤，排放大量廢氣，同時又大罵空氣為何這麼糟糕。在倫敦，產業界研發先進氫能車，排放水蒸氣，零碳上路。倫敦市政府大力推動氫能，自2020年起所有新單層公車必須是零排碳，預計2037年之前建立零碳公車路網。

在英國，運輸部門是排放溫室氣體最大來源，占所有溫室氣體排放量的27％，英國預定2040年起禁售燃油車，預定2050年起，路上所有車輛都必須零排碳。這項計畫一方面減碳，改善環境，降低空汙，提升生活品質，同時催生清潔經濟，並創造高附加價值工作機會，是多贏策略。

英國交通部7月發表《零碳之路》報告指出，發展氫能車是主要目標之一，已投資2300萬英鎊加速發展氫能車與相關基礎設施。先進的氫能車可以在3～5分鐘內完成加氫。目前東京、加州、紐約、哥本哈根都在發展氫能，倫敦已有8 輛氫能公車上路，3個加氫站，準備增加139輛氫能公車。

零碳運輸工具包括電動車、油電混合車和氫能車。倫敦交通局城市規畫部門主管威廉斯（Alex Williams）指出，市政府積極建立零碳運輸的基礎建設，目前有150輛零碳公車，有150個快速充電站，未來將設置超過1000座充電站，並設置15座以上加氫站。

威廉斯表示，2018年1月起所有新登記的計程車必須是零排碳，目前路上已有近千輛零碳計程車。

針對氫能車的發展，Wrightbus商務發展總監伯納特（Devid Barnett）指出，Wrightbus氫能公車在倫敦上路8年來，相當安全。氫能公車與傳統電動車相比，最大好處是，在相同容量與重量下，氫能電池可以儲存較多的能量。以Wrightbus雙層氫能公車（FCEV）而言，在零排碳情況下可以跑426公里。不過，目前推廣氫能車面臨最大問題就是基礎設施加氫站仍有待建設。

氫能車被認為是對抗氣候變遷，降低空汙的利器；此外，氫燃料電池可以與再生能源結合。伯納特指出，氫經濟的未來有很大潛力，例如，有時候夜間風很強，可以產生很多電力，但夜間電力需求相對較低，這些風電可以用來製造氫能，用於交通運輸，風電與氫能的結合，有很大發展空間。（系列完）

(中國時報)