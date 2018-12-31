道路6年未修 害高雄爆天坑

8月底高雄連日豪大雨，高市一心、和平路口出現超大天坑，汽車活生生被吞進洞裡，所幸駕駛自行逃脫無礙。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

今年8月南台灣連日暴雨，高雄市道路出現5000個「天坑」，引發民怨。法務部廉政署調查發現，豪雨雖是「天坑」成因之一，但高市部分道路地下涵管老舊、多處路段已逾6年未曾全面刨鋪，超過使用年限。調查顯示高市部分道路「又老又舊」品質堪慮。

對此，廉政署建請高市府編列經費全面檢修道路，也擬將高市列為明年「路平專案」清查範圍，若查有人謀不臧情事，會依法送辦。

路基塌陷 鋪面破損

今年8月底，南台灣降下豪大雨，高雄全市道路出現5000多個坑洞，傳出車輛跌落坑洞，民眾受傷。廉政署因當時正值「路平專案」清查期間，指示政風人員查訪。

廉政署發現，高雄5000個坑洞，集中小港區、前鎮區、楠梓區、三民區等，其中元亨寺萬壽路萬壽山橋附近山路、自由二路與至聖路口、義華路與正忠路口、一心一路與和平二路口等處道路塌陷，其餘多為道路鋪面破損。

鋪面破損雖因長時間豪大雨，致瀝青乳化破壞黏性，產生「粒料分離」所致，但廉政署也發現，高雄部分道路管線及孔蓋施工不當，衍生介面弱化、道路鋪面未配合實際交通流量及載重規劃、未落實計畫性刨鋪、部分地區路基不良也是原因。

涵管老舊 豪雨沖刷

廉政署說，一般而言，道路瀝青混凝土因多為再生料，將刨鋪後的材料回收，摻入新原料加工，但再生料品質參差不齊，原則上使用3年就可能毀損塌陷，3至5年為使用年限。但調查發現中山四路、沿海一路、二路、三路、加昌路及興楠路等路段，自2012年後就未曾全面刨鋪，已逾使用年限。

至於路面塌陷，則因涵管老舊、豪雨超過下水道及側溝排水設施設計標準，在連日沖刷下，致路面下箱涵與自來水管連接處接縫脫落損壞，漏水沖刷致土砂流失掏空地基。

廉政署認為，縣市政府因經費問題，選擇路段檢修保養，故建議全面檢討道路品質，逐年編經費沿路修復，以平民怨。

(中國時報)

高市府將爭取道路改善經費

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