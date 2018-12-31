路修費挪他用 政院研議廢除

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中國時報
／台北報導

廉政署執行「路平專案」，發現多數國營事業因管線工程申挖道路後，只給縣市政府路修費後就草草了事，回填施工品質不佳、未落實監造，導致道路不平引發民怨。對此，行政院中央廉政會報裁示，國營事業應負起道路品質的共同責任，並研議廢除路修費措施。

此外，廉政署為避免地方工程材料實驗室，配合業者更換不合格瀝青、混凝土試體或竄改鑑驗數據，出具不實報告，助業者偷工減料，已邀經濟部標檢局官員研商，讓實驗室發揮道路品質把關功能。

廉政署今年3月至10月間，針對20個國營事業管線機構及縣市政府執行「路平專案」，清查3318件工程，查出鄉鎮長、公務員圖利、洩密、驗收不實共6件涉貪案、廠商不法19案、另追究11名公務員行政責任，節省公帑及增加國庫收入共計3888萬7100元。

廉政署發現，路平專案5大違失態樣，包括施工品質不佳、作業程序不符規定等；至於造成道路不平，則是因施工品質不佳、材料管控不良、孔蓋不平整、未落實監造等因素。

廉政署說，縣市政府向管線機構收路修費，管線機構施工後僅在路面暫時修復，因暫時修復的路面品質不佳、屢生國家賠償案件。據統計，台北市因道路不平衍生的國賠案件逐年上升，從2015年42件、2016年54件，去年則增至66件。

廉政署說，道路管線挖掘單位多為經濟部、交通部所屬或監督的國營事業，既依政府採購法取得工程，就應與縣市政府共同負起道路品質責任，另外，行之多年的路修費措施，因過去曾發生地方政府未將路修費作為修路用途，而挪作其他公務支用情形，認為收取路修費已無實益，建議廢除。

(中國時報)

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