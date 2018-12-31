北市跨年維安 陸空全面監控

2018年12月31日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

為防止未經申准或操作不當的空拍機造成危害，警方將出動空拍機攔截器，守護會場的「領空」。（警方提供）

投入反恐維安勤務的偵爆犬，在領犬警員的引導下，在會場巡檢。（警方提供）

台北市政府跨年活動，將吸引爆滿人潮，北市警方將現場維安工作提升為「反恐」等級，結合新北市警犬隊等單位組成「反恐打擊部隊」，除動員逾1100名員警在現場維安，另派出6隻偵爆犬、空拍機攔截器，「陸空」全面維安，務求維安滴水不漏，讓民眾平安歡渡跨年活動。

警方指出，北市跨年維安，從12月30日起至明年元旦凌晨結束止，由轄區信義警分局、市刑大特勤中隊及新北市警犬隊等單位共組反恐打擊部隊，其餘警分局也會支援警力，針對會場可能隱藏毒品、刀械、槍械及爆裂物、空拍機等違禁物全面清查，阻絕恐怖攻擊。

警方昨展示維安警力，已連續多年協助北市跨年活動的新北市偵爆犬，也特別亮相；警方並示範「空拍機攔截器」如何干擾空拍機，強調跨年當晚也將安排20名全副武裝的維安特勤人員在舞台周邊警戒，宣示維安決心。

警方表示，台灣雖非恐怖攻擊目標，但仍採取高規格防恐措施，為防範近年國外常見的恐怖分子利用大型車輛闖入管制區恐攻，警方特別在活動周邊重要路口，設置大型警備車及改道牌區隔，保障民眾安全。

此外，為避免有人未經申請使用空拍機，或因操作空拍機不當砸傷民眾，警方將運用攔截器干擾空拍機飛行，並帶回地面。

另警方提醒，跨年晚會嚴格管制民眾攜帶任何氣球進入，包括俗稱「告白氣球」的波波球與發光氣球等，因填充氫氣，有遇熱爆炸危險，民眾切勿攜帶。警方並呼籲，因晚會人潮眾多，務必注意個人財物並遵守秩序勿推擠，以防踩踏意外。

(中國時報)