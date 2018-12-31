不知約來死神 男遇刺當街亡

2018年12月31日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

元旦連假第一天，彰化縣和美鎮鹿和路驚傳街頭喋血命案！31歲江姓男子和女友29日晚間與人相約在咖啡店門外，但對方開車抵達後，一見江男就分持武士刀、安全帽在車水馬龍的大馬路上猛刺、痛砸江男，江男被捅2刀當場死亡；警方漏夜逮捕行凶的2嫌，警訊後依殺人等罪嫌送辦。

和美警分局表示，29日晚間9時51分許，接獲江男的黃姓女友報案，但救護車趕到時，現場血跡斑斑，江男倒臥路邊，身旁有染血的武士刀和摺疊刀，江男胸部有刀傷，已無生命跡象，雖送醫急救，仍因右前胸壁被刺穿，併發血胸，開放性氣胸不治。

警方調閱監視器漏夜偵辦，發現江男和女友開車赴約，2人站在連鎖咖啡店外徘徊等候，不久1部轎車疾馳而來；對方下車後與江男發生爭執，2人不由分說動手毆打江男，江男從咖啡店外一路被打到馬路雙黃線上，警方依據車牌號碼追查，掌握尤姓車主、林姓駕駛和車上的曾男、江男、懷孕的張女等5人身分，連夜將5人帶回偵訊。

警方查出，26歲曾嫌持武士刀、23歲江嫌則拿安全帽，對江男動手攻擊，尤男和張女2人則在車上等候，雖然林姓駕駛曾在旁勸阻拉扯2嫌，但攔不住2嫌，5人見江男被打到倒地不起後，隨即駕車逃逸。

和美分局偵查隊隊長張嘉元指出，5人僅坦承當晚雙方相約碰面，彼此一言不合打起來；至於2名凶嫌則對案情避重就輕，供稱本來只是想要教訓一下江男，但因江男反擊，氣憤之餘才拿刀刺他，不知道會殺死人。

但警方認為案情並不單純，因為2嫌事先準備武士刀、摺疊刀赴約，顯然並非只是單純教訓他，懷疑雙方糾紛幕後牽涉龐大利益，不排除是毒品利益或幫派恩怨；警訊後，除依殺人等罪將曾嫌、江嫌移送法辦外，並深入調查2嫌當街殺人的真正動機。

(中國時報)