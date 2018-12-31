運動觀光潮 旅遊淡季新亮點

運動觀光浪潮興起，成為台灣旅遊淡季亮點。圖為台東縣太麻里鄉每年元旦舉辦的比基尼沙灘路跑。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

運動觀光方興未艾，全台邊玩、邊運動的遊程發展潛力無窮。台東縣從官方到民間均推出國際衝浪比賽、鐵人三項、馬拉松、潛水等，成功吸引國內外玩家，成為台東旅遊淡季亮點；2018年高雄國際馬拉松更帶動近億元的經濟產值，運動觀光旅遊處處可見商機。

東北季風起，台東金樽海邊來自世界各地衝浪好手站上浪頭，讓冷冽的秋冬熱血沸騰。台東縣政府觀旅處處江慧卿表示，金樽已塑造成舉辦國際衝浪組織年度總冠軍賽的地點，賽事期間各路好手聚集，非賽事時，也有許多衝浪客朝聖，東海岸正逐步發展為衝浪天堂。

金樽擁地利 成衝浪天堂

觀光局東部海岸國家風景區管理處在每年春天推出「勇闖東海岸自行車活動」，車手不只可以挑戰自我，還能欣賞東海岸風光；而每年5月的金剛雙浪馬拉松及綠島潛水，更已打響知名度。

高雄市政府2010年起，在春節期間舉辦高雄國際馬拉松，年年湧入2萬名國內外跑者。許多國外運動隊伍也常在冬季期間造訪高雄，展開移地訓練，包括日本大學田徑隊、韓國職棒，甚至連歐洲足球隊都在評估未來到高雄移地訓練的可能性。

而時間鎖定盛夏端午佳節的愛河端午龍舟嘉年華，同樣是「運動觀光」的一項代表作，每年活動現場逾12萬人次，在愛河河畔感受道地的端午文化，活動帶動人潮，攤商、小吃隨之林立，成功寫下運動經濟學。

桃園石門水庫四季不同風貌，半封閉園區兼具安全、景色優美、管制容易等優點，各單位搶辦馬拉松，1年至少數十場；復興區拉拉山的雙鐵競賽，則一路從大溪老街騎到拉拉山、再路跑到明池，因運動賽事都是清晨起跑，觀旅局特別與民宿業者合作祭出優惠，並結合在地商家提供餐飲、伴手禮等旅遊服務。

高雄國際馬 商機近億元

新北市體育處長洪玉玲說，萬金石馬拉松沿途風景秀麗，原本就吸引許多國內跑者參加，透過在2016年爭取獲得國際田徑總會銅標籤認證，2018升級銀標籤認證，晉升成國內外路跑愛好者的指標賽事，每年報名結果出爐後，賽事當地周邊的飯店、旅館瞬間預訂一空，2018年賽事帶動的住宿、消費等商機上看2億元。

(中國時報)

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