做好風險評估 別讓美意變了調

2018年12月31日 01:15 中國時報 莊哲權

運動觀光風潮席捲全球，也彌補了旅遊淡季的遊客缺口，但包括運動風險的管控、對環境可能造成的衝擊，及如何開拓更多元的觀光模式，均為發展運動旅遊必須面對的課題，由於運動觀光相關遊程，分屬教育部體育署與交通部觀光局，一般認為，會有多頭馬車情況發生。

2018年3月17日台東知名婦產科醫師參加鐵人三項比賽時騎單車自摔，傷勢嚴重，從該起意外，也讓人看到運動觀光的潛在風險；台東大學體育系教授溫卓謀提到，運動涉及刺激的冒險及自我挑戰，相關單位應該就運動旅遊場域風險的評估與管理訂出法規，將運動旅遊資源分級，使遊客能清楚個人的挑戰能力。

此外，運動觀光屬「責任旅遊」一環，一窩蜂式的旅遊往往對環境造成過度衝擊，不管是選手或遊客，都應該對當地文化與環境負責任，溫卓謀說，推動運動觀光，要盡量避免開車，以低碳旅遊方式，方能確保環境永續。

再者，為避免運動觀光流於單調，須融入產業與文化，開拓更多元的運動休閒模式，尤其台東自然資源豐富，打造動靜皆宜套裝旅程，並針對銀髮族、女性、親子等族群，設計適合的運動旅遊，才能讓運動觀光更吸引人。

運動結合觀光是休閒旅遊市場新潮流，台灣還有大幅發展空間，而運動主管機關為教育部體育署，而觀光產業的主管機關則是交通部觀光局，如果缺乏有效整合機制，在多頭馬車下，難免產生疊床架屋、權責不清的情況。

(中國時報)