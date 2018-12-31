寶可夢經濟夯 港都搶搭順風車

台南市舉辦寶可夢狩獵活動，吸引超乎預期的玩家前來。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

有鑑嘉義、台南在活動期間引入寶可夢，吸引寶迷湧入創造可觀商機，在競選期間喊出「貨出去，人進來」的高雄市長韓國瑜，不僅曾穿上寶可夢主角「小智」的服裝亮相，高雄市觀光局長潘恆旭也證實，確與寶可夢公司洽談合作細節，有機會於明年燈會或5月時把稀有怪引進港都。

寶可夢推出後，在日本、美國數個城市舉辦活動，全球寶迷前往朝聖，創造出不少商機，嘉義縣政府首開台灣先例，在2018年2月26日至3月3日嘉義燈會期間，祭出歐洲限定「魔牆人偶」、色違鯉魚王及「Chiayi CXFC」（嘉義恭喜發財）拼音的罕見怪「未知圖騰」，短短幾天為嘉義縣帶來50萬的高人次，光228當天就有20萬人次湧入嘉義縣。

台南市政府則於11月1日至5日，在台南各地推出澳紐限定精靈「古空棘魚」、罕見精靈大顎蟻、色違凱羅斯及代表台南英文字（TAINAN ZONE）的未知圖騰。除了台灣玩家，更吸引香港、日本等國外寶友大批前進台南，活動合計逾百萬人次參與，創造15億元驚人商機。台南市政府表示，未來還會與遊戲公司結合，用新型態的互動遊戲推動城市觀光。

眼見寶可夢商機龐大，韓國瑜在就職之前曾穿上寶可夢動畫主角「小智」服裝，肩膀上還有隻皮卡丘，立刻引發熱議，粉絲高度期待寶可夢到港都。

高雄市觀光局長潘恆旭也證實，目前高雄市府正在與日本寶可夢總公司接洽，有意爭取寶可夢於明年高雄燈會來台，目前正加緊擬出完整企畫案，要凸顯高雄的在地元素，吸引寶可夢公司目光。

潘恆旭表示，倘若燈會期程太趕，則希望在旅遊淡季5月展開合作，希望藉由寶可夢的魅力刺激高雄觀光市場。

(中國時報)

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