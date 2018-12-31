營造城市特色 打開國際合作大門

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中國時報
／綜合報導

台南市11月1日舉辦的「Pokemon GO Safari Zone in Tainan」（寶可夢台南狩獵區）活動，5天吸引101萬人次到台南抓寶，成為業者在世界各城市辦活動以來的第2名，僅次於日本橫濱市120萬人次，周邊商機達15億，台南市政府強調未付業者權利金，市府團隊以「城市特色」吸引業者來辦活動。

台南市觀旅局強調，360萬活動經費並非是業者權利金，而是活動舉辦費。台南市府團隊整合性的準備、巷弄大範圍的腹地與城市數位化程度，才是業者青睞的原因，另外，雙方事前充分溝通也是活動成功關鍵。

嘉義縣燈會與寶可夢合作的推手，是曾任嘉義縣智慧城市辦公室暨青年創業推動辦公室執行長王景弘，他曾在臉書寫下跟Niantic合作過程。因為他本身是「Ingress」早期資深玩家，透過老友聯繫上窗口，原想與Ingress合作，因緣際會下談成和寶可夢的合作。

王景弘在臉書上也強調，嘉義燈會投注了很多成本在確保網路的順暢，可說是全台大型活動最強的網路活動規畫，訊號車跟有線網路數量更是前所未見，連他作為一個資訊工程師也挑不了毛病的程度。

當時的嘉義縣綜合規畫處長李明岳表示，一般的燈會愈來愈少年輕人看，因此希望寶可夢能吸引更多人，執行上縣府全力支持王景弘，「交給年輕人」，縣府則負責行政後勤協助。

(中國時報)

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