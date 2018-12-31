龍山寺點藥師燈 信眾擠破頭

2018年12月31日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

每年都會出現「椅凳海」的台北龍山寺點燈報名，廟方將搶手的藥師燈數量，從原本2萬盞增加到6萬盞，盼信眾不要再辛苦排隊，不過，30日登記首日，信徒不畏濕冷天氣，現場人潮依舊擠破頭，排第一位的民眾甚至排了整整32天。

豬年即將到來，龍山寺在農曆年前都會提供藥師燈、光明燈、平安燈及聖母燈，每盞600元，供信眾點燈保佑平安、健康，相傳藥師燈靈驗，每年總吸引大批人潮自備小板凳排隊，廟方體恤信徒排隊辛苦，今年把藥師燈改為LED燈，體積小所以數量大幅增加。

憂點嘸 長輩徹夜排隊

昨清晨5時許，戶外氣溫只有10幾度，還飄著細雨，但6時開始領號碼牌的龍山寺西昌路側廣場，擠滿大批排隊人潮，全是為了藥師燈而來，期間還發生插隊、推擠情況，不時傳出爭吵聲，點燈報名日期是昨天和今天，上午6時領號，每日發放1000張號碼牌。

排首位不願具名的先生說，11月29日就到場排隊，為了家人點燈已有10幾年習慣，很多長輩擔心點不到燈，才會徹夜排隊，盼廟方能再檢討登記方式，讓老人家不要那麼辛苦。

過去5年都搶到第一名的民眾沈大毅，今年排到第6位，他也是32天前就開始排隊，他指出，廟方宣布增加藥師燈數量，很多人半信半疑，所以還是搶著排隊，有人乖乖聽話，結果就沒有排到。

輪3班 出動全家卡位

民眾王小姐全家總動員輪3班排隊「顧椅子」，她自20年前開始點燈，每年都沒中斷，擔心斷掉會不順利，10年前幫罹癌父親點燈後，病況穩定至今，80多歲了出遠門也不成問題。

有民眾還說，因為競爭激烈，每年都要提早好幾天來排隊，幫忙排隊的「黃牛」也不少，有聽到喊價1500元，更扯的還有3、4000元。

(中國時報)