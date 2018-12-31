桃市臨僱員調薪 竹市有線電視費降

2018年12月31日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 陳育賢 、邱立雅、何冠嫻／綜合報導 、邱立雅、何冠嫻／綜合報導

2019年元旦起桃竹竹苗縣市政府有多項新制上路，包括桃園市臨僱人員薪資分級調整、新竹市有線電視費調降、新竹縣實施房屋標準單價稅制、苗栗縣辦理公共自行車投保第三責任險等，民眾可向相關業管單位查詢細節。

基本工資調至2萬3100元

桃園市元旦新制，包括勞動部擴大授權市府執行職業安全衛生勞動檢查業務，7處就業服務台挪至區公所，社會局開辦輔具租賃服務等。另外，國中資賦優異學生入學前鑑定預定3月辦理。一般民眾基本薪資調為2萬3100、時薪150元外，市府臨時人員基本工資也調整到2萬3100元，桃園市188名教官也將改隸於教育局學輔校安室。

新竹市部分，包括新竹振道有線電視基本頻道收視費用，從每月520元降至510元。另新竹市房屋持有人只要承租給符合租金補貼申請資格者，就可向都發處提出申請審核，經認定符合標準者，就可由新竹市稅務局減免地價稅及房屋稅。

YouBike投保第三責任險

新竹縣則將實施房屋標準單價稅制，採漸進方式分3年調整，以1983年新竹縣房屋標準單價表為基準，第1年從2016年7月1日至2017年6月30日調漲增加0.5倍、第2年2017年7月1日至2018年6月30日調漲增加1倍、第3年2018年7月1日以後調漲增加1.5倍，亦即2019年房屋稅開徵適用，以每年新增改建房屋為適用對象，舊屋則完全不受影響。

苗栗縣為保障衛生所有執照護士，自元旦起將以護理師聘用。此外縣內YouBike租賃站已全數開通，為保障用車安全，縣府將投保公共自行車第三人責任險及個人傷害險，其中第三人責任將於2019年1月1日起生效，個人傷害險也於明年元旦同步實施。

(中國時報)