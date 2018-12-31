搖滾台中 天團倒數 閃靈壓軸

2019台中跨年晚會，台中場「搖滾台中」30日起一連兩天下午1時起，於圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場。（陳世宗攝）

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中國時報
／綜合報導

2019台中跨年晚會，以全台唯一雙主場在市區及后里舉辦！台中場「搖滾台中」30日起，一連兩天下午1時於圓滿戶外劇場暨文心森林公園登場。彰化市公所跨年晚會31日在成功社區活動中心前，旭光西路熱鬧登場。埔里鎮公所今晚邀地方展演團體陪鎮民倒數！

3大特色舞台匯演

「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」以搖滾樂風為主題，擁有堅強樂團卡司陣容，同時支持台中在地樂團，規畫有3大特色舞台；包括亞洲指標性樂團演出的主舞台「植物舞台」，各國多元曲風樂團演出的「綠色舞台」，及由亞洲徵選入選樂團演出的「聲音舞台」，近50組樂團精采演出。

台中31日跨年夜則安排「告五人」、「糜先生」、「小球（莊鵑瑛）」、八三夭」等樂團與歌手；並邀請到搖滾天團「四分衛」與現場一起倒數。跨年之後由“閃靈樂團”壓軸演出，用重金屬搖滾陪民眾共同歡慶新年到來。

清境農場辦星空派對

彰化市公所迎接2019年舉辦跨年晚會，31日在成功社區活動中心前旭光西路熱鬧登場；基於環保，「煙火秀」改為噴發紙製彩帶並搭配曼妙音樂。大村鄉公所訂於晚上9點到12點，在大村火車站西側廣場邀請歌手、演員到場一起倒數計時。

今晚即將跨年！埔里鎮公所邀請地方展演團體陪伴鎮民倒數，泰雅度假村則準備有原住民風格的各類表演節目及入園優惠吸引遊客前來跨年；清境農場依照往例舉辦星空電音派對，邀請勁歌熱舞團體陪伴遊客迎接2019。

(中國時報)

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