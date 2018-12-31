張麗善拚觀光 幸福元年啟動

2018年12月31日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長張麗善甫上任即全力行銷雲林觀光產業，30日舉辦「雲林幸福上場」記者會推出「幸福3部曲」，元旦首先與劍湖山世界合作推出首部曲「遇見幸福10大場景」，宣布「雲林幸福元年」正式啟動。

劍湖山跨年 揭開序幕

雲林縣政府為吸引遊客到雲林旅遊，特別規畫31日在劍湖山舉行跨年晚會，由縣長張麗善帶領大家在象徵幸福的摩天輪下啟動「雲林幸福元年」。30日「雲林幸福上場」記者會由張麗善、斗六市長林聖爵等人共同主持。

張麗善表示，除了跨年晚會，新年度將持續整合縣內文化觀光資源，透過幸福3部曲，從浪漫美景、經典場景與限定美食小吃，讓民眾在悠遊雲林的旅程中，從眼裡、嘴裡、心裡感受幸福。

幸福3部曲 浪漫經典

張麗善說，為迎接雲林幸福上場，將以幸福3部曲為主軸，首先是「遇見幸福10大場景」，由劍湖山摩天輪開場，帶領大家探尋古坑情人橋、雲嶺之丘、林內落羽松祕境、北港女兒橋、口湖宜梧滯洪池、成龍溼地等景點。

其次是「看見10大幸福美景」，藉由耳熟能詳的經典場景，重溫不同世代的記憶，包括西螺大橋與延平老街、北港朝天宮、土庫老街、斗六雲中街文創聚落、他里霧文化園區、虎尾糖廠與鐵橋、古坑綠色隧道等。

最後是「吃到10大幸福味道」，邀請民眾品嘗古坑咖啡、鴨肉麵線、麵線糊、煎盤粿、魷魚嘴羹、炊仔飯、鴨肉飯、九層油蔥粿等雲林限定款的美食小吃。

(中國時報)