韓流吹熱旅遊 跨年彈性交管

2018年12月31日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜力拚城市觀光行銷，警方預估跨年、元旦將湧現大量旅遊人車潮，除建議民眾多利用大眾運輸外，也提供熱門景點周邊替代道路，可讓開車遊客避開壅塞路段，減少塞車苦等時間；另提醒民眾，跨年活動現場都會進行彈性交通管制。

哈瑪星 人潮年年都擠爆

西子灣哈瑪星只是跨年、元旦連假，人車潮勢必將塞爆；尤其今年「韓流」帶來更多旅遊人潮，高市警方規畫替代道路為自中正橋到大公路至鼓山一路、臨海一路、臨海二路、西子灣；離場時由臨海二路往鼓山一路、大公路、中正橋。

鄰近哈瑪星、高雄港區的駁二特區也觀光人潮湧入的景點，遊客可自中正橋前往，再沿大公路轉七賢路、蓬萊路進入；離場則由蓬萊路往臨海新路再鼓山一路至大公路到中正橋。

旗山和美濃等替代道路，可由國道10號嶺口交流道接台29線往旗南一路至旗山；往美濃可由國道10號里港交流道接台29線轉手巾寮(高93線)至光明路前往。

夢時代 下午4時起管制

此外，夢時代跨年派對自31日下午4時至隔日凌晨2時，在成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西和凱旋四路以北等區段，實施三階段交管。

而義大世界跨年煙火秀自31日晚間8時後禁止汽車進入管制區，開車民眾必須於晚間8時前進場，可把車輛停在永達技術學院仁武校區臨時停車場，再搭免費接駁車進會場。

義大 20：00汽車禁入

高市觀光局長潘恆旭表示，因連日報導韓國瑜將到市境之南樹迎元旦曙光，人潮預計暴增，林園將加強交通宣導及管制。

(中國時報)