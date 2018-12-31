蔡侯會敲不定 侯靜待通知

侯友宜（右）。（許哲瑗攝）

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中國時報
／綜合報導

蔡英文總統在九合一選舉後，安排和六都市長當選人會見，但與新北市長侯友宜的「蔡侯會」延宕至今，始終無法敲定，侯友宜30日表示，蔡總統可能在忙國事、公事，目前還是靜待總統通知。府方則回應，有關會見的規畫聯繫，侯市長其實可向幕僚再瞭解，就不致於有錯誤的理解。

侯友宜昨下午至新北市警察局土城分局、頂埔派出所與樹林派出所慰問同仁辛勞，被問到「蔡侯會」，侯友宜說，蔡總統最近應該比較忙，包括處理內閣問題及各界想法，總統可能忙於重大公事及國事，所以到目前為止，他仍靜待總統通知，至於會面地點與時間，他會尊重總統看法。

府方表示，早在選後隔周府方便開始緊密聯繫，雙方也一度就相關工作達成共識。但令人意外的是，就在會見日期將屆，市長幕僚卻兩度以「因會面地點有政策性質」，而市長尚未就任，恐對政策不夠熟悉等諸多不便為由，希望再為安排。

府方指出，基於尊重並且時程上已經非常接近就職日，因此願意等市府方面一切就緒後持續洽繫，侯市長恐怕沒有得到完整資訊，以至於誤認是府方延期。事實上府方在過程中一直相當積極，也希望相關安排能盡速完成。

至於「柯侯會」何時登場？侯友宜說，隨時可和台北市長柯文哲見面，且新北市、台北市距離很近，有任何問題即使不見面，打電話也能討論，「只要是為市民好，用什麼方式都不重要」，他也樂於跟任何地方首長見面，但現階段最重要是跟市民相會。

(中國時報)

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