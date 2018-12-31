敬鵬大火6警消殉職 公安惹議

2018年12月31日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

2019年即將到來，回顧過去一年，包括令人不捨的桃園敬鵬大火6警消殉職、國道員警王黃冠鈞值勤腦死器捐等，本報為您整理出2018年度十大重要新聞，希望未來政府部門能加緊把關公安議題。

本報桃竹苗記者票選年度十大新聞第1名，是2018年4月28日桃園平鎮敬鵬工廠大火，釀6警消殉職悲劇。這是繼2015年桃園新屋保齡球館大火6警消殉職後，另一起最嚴重的消防事故，時任消防局長胡英達請辭負責。由於業者在工廠內存放大量不需申報的鹽酸、硫酸，警消為此呼籲應修法列管。

其次是國道員警王黃冠鈞2018年11月23日，在國道1號南下湖口路段處理交通事故，遭後方車輛高速追撞，經送醫急救仍不幸腦死，家屬決定器捐遺愛人間。該案凸顯國道警方長期暴露高風險工作環境，促成警政署為國道警察爭取危險加給。

228獨派青年慈湖陵寢潑漆，及清大前校長沈君山9月12日辭世分居3、4名。10名獨派學生被依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損罪嫌起訴，該事件造成慈湖陵寢封園4個月，重新開放後只在特定節日申請才能進入，重創大溪觀光。

5、6、7名分別為苗栗檢方查獲大規模跨國詐騙集團、國道首宗特斯拉自駕車車禍，及台灣民政府吸金案。其中苗栗檢方偵辦東歐跨國詐騙集團，共押回139名嫌犯，136人羈押，是偵辦跨國詐騙案大勝利。

第8、9、10名新聞則為防疫非洲豬瘟桃園機場祭出首張20萬元罰鍰單、桃園市衛生局稽查蘋果西打生產線原料混合桶破損，及張國煒創建星宇航空，預計2020年7月完工星宇航空運籌中心。

(中國時報)