最棒里長陳永和 感恩交棒

2018年12月31日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

守護龍崎家園拒絕事業廢棄物掩埋場，「跳級」選台南市長拿下第3高票的前牛埔里長陳永和，卸任回歸一介平民，鄉親感謝他過去4年付出，30日由新科里長陳泰祥舉辦團結感恩餐會，陳永和說，「一路不只抗爭，我們有理想有目標發展觀光，拿掉髒東西，讓大家看到大自然最美。」

被網友譽為「最棒里長」的陳永和交棒陳泰祥，陳泰祥昨天在牛埔教學園區停車場席開30桌，感謝陳永和用心守護這片土地，獲邀到場的立委王定宇說，「新舊任牛埔里長交接餐會不是交接職務，而是交接守護這片土地的責任。」

王定宇說，牛埔這片土地是祖先留給我們，同時也是台南水源頭，實在沒道理把這裡變成垃圾場，也感念陳永和及鄉親長年付出，「你們是有錢買不動、黑道嚇不倒、政府趕不走，最堅定的一群人」。他說，新年期待龍崎掩埋場水土保持工程作廢、整體開發計畫撤銷，龍崎長輩不再為了守護故鄉，站在路邊抗爭。

陳永和感性說，4年前當選里長曾舉辦感恩餐會，沒想到4年後交接竟也有餐會，大家在困難中團結對抗，現在也該告一段落，眼睛向前看、想法要更新，不要停留在抗爭時代，從現在開始大家團結一致推展牛埔觀光。

「抗爭只是一個名詞，我們有理想有目標要發展觀光，一步一步來。」卸任後的他步調反而更緊湊，今晚將應台南市長黃偉哲邀請，出席市府舉辦的跨年晚會，明年元月2日與市議員許又仁、陳泰祥到市議會開記者會，提出掩埋場解套之道。

參選時與陳永和、陳泰祥被稱為「南關線三劍客」之的新科議員許又仁表示，未來，將嚴格督促台南市政府好好重新思考牛埔未來，並要求優先開放龍崎兵工廠給外界參觀。

(中國時報)