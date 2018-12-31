台東住房大爆滿 速食店過夜

2018年12月31日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

元旦4天連假，台東縣各風景湧入大量人潮與車潮，不過車流尚稱順暢，飯店、民宿30、31日幾乎全都爆滿，不少民眾在路上找房間，訂不到房的遊客打算到速食店過夜，許多知名美食店也都大排長龍，業者開心寫在臉上，直說這是寒流裡的暖冬。

元旦連假第2天，不出所料，台東昨天人車都超多，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，這兩天從高價位的酒店到平價的商旅及平宿，幾乎全都客滿，一房難求的情形下有些遊客還在路上找房間，沒地方歇腳的，可能要在速食店過一夜。

「人潮總算回來了」，潘貴蘭表示，人潮帶來商機，除了旅宿爆滿以外，周邊的伴手禮及釋迦等農產品，生意也好到不行，排隊美食名店更是大排長龍，元旦連假及政府祭出的旅遊補助，形成2018年歲末的暖冬。

至於交通方面，台東縣警局交通隊表示，縣內各重要道路車潮明顯增加，尤其是往返台東縱谷、東海岸主要道路，台東市更生北路北上進入十股綠色隧道、中華大橋北端、南迴公路金崙大橋北端，在上午10時至12時北上車道都出現壅塞情況。

台東縣警局交通隊特別提醒，31日跨年夜，不少台東民眾要到高雄市參加跨年活動，再加上返工車潮，預計今天中午過後，南迴公路南下車潮增加，建議有意南下民眾避開壅塞時段。

(中國時報)