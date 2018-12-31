花蓮電音趴 與101倒數零時差

2018年12月31日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮新天堂樂園瘋跨年，31日晚上將舉辦「蹦極東」2019年跨年Party，首度邀請國際級電音DJ和國內歌手、舞者一起引爆跨年狂熱，跨年夜現場將與台北101跨年煙火同步倒數，以酷炫燈光、嗨翻音樂，陪伴大家瘋狂迎接新年到來。

跨年音樂趴自晚上8時起在新天堂樂園1樓中央大廳，由原住民頭目吟唱祝禱與原住民小朋友以嘹亮歌聲為Party開場祈福，接續由國際級DJ PHI NIX登場，她將用強勁節拍、搭配無光害環景星空及夜間音效，震撼民眾感官。

隨著重節奏音樂、炫麗雷射燈光，來自荷蘭的PHI NIX以迷人聲音，結合多元曲風呈現氣勢磅礡旋律，和民眾嗨翻全場，而國內DJ則有嘻哈團體「大嘴巴」成員宗華，知名夜店舞團Luxy Girls秀火辣熱舞，相當吸引眼球。

跨年Party更加入彈跳床、空中吊環、飛輪有氧等極限運動遊戲，接近跨年倒數計時，再將環景影像切換到台北101現場，讓花蓮遊客能同步倒數，新天堂樂園臉書粉絲團及官網，也有高畫質線上直播，民眾宅在家也能感受現場熱鬧氣氛。

新天堂樂園指出，活動推出限量800支跨年趴手環，民眾可於園內服務台購買，每支550元能折抵園區內消費，包括到威秀影城看電影、美食街、雙螺旋立體親子溜滑梯等，今天晚上8時起，晚會憑手環進場，邀民眾嗨翻跨年夜。

(中國時報)