台灣好行獅山線 明年仍行駛

明年元旦起停駛，但因為路線名稱與「獅山線」相似，不少民眾誤以為是獅山線停駛。新竹縣政府緊急澄清，獅山線仍維持運行。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

台灣好行橫跨竹苗的「獅山南庄線」31日為最後一日營運，明年元旦起停駛，但因為路線名稱與「獅山線」相似，不少民眾誤以為是獅山線停駛。新竹縣政府緊急澄清，獅山線仍維持運行，僅班次縮減、班距拉大，公路總局新竹區監理所也公告若購買獅山線套票的民眾可選擇退票。

「獅山南庄線」由觀光局補助參山國家風景區開設、新竹金牌客運承接營運，路線往返獅山遊客中心與南庄遊客中心，途經勸化堂，路線營運多年，但因獅山南庄線營運困難，宣布在明年元旦起停駛。台灣好行網站也提供3種替代方案，便利民眾前往。

不過由於路線名稱與「獅山線」類似，不少民眾誤以為往返高鐵新竹站與獅山遊客中心的獅山線停駛，紛紛詢問新竹縣政府，也讓縣府緊急公告澄清，獅山線並未停駛。縣府交旅處副處長戴志君解釋，僅調整班次、拉長班距，希望遊客能在景區停留更久時間、才能玩得更盡興。

戴志君指出，台灣好行獅山線2019年仍繼續服務，路線串聯竹北車站及高鐵新竹站，沿途行經各大知名景點，如竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等，讓旅行變得超方便。

新竹區監理所同時公告指出，獅山線雖僅調整班次，但有民眾購買獅山線套票卡，為維護民眾權益，於明年3月底前兌換完畢，若不繼續使用可於明年1月底向原購買處申請退費。

(中國時報)

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