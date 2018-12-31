來去恆春 一起送別2018夕陽

恆春擁有被CNN評選為世界12大最美日落之一的關山夕照，公所將於31日舉辦送別夕陽音樂會。（恆春鎮公所提供）

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中國時報
／屏東報導

2018年最後一道夕陽在這裡！恆春鎮擁有被CNN評選為世界12大最美日落之一的「關山夕照」，公所更是每年12月31日都會在此舉辦送別夕陽音樂會，而今年除有千份禮物要送給民眾外，還首度與墾丁福華渡假飯店合作行銷，持關山遊憩區門票存根聯可享折扣優惠。

恆春鎮公所指出，今年「恆春關山送夕陽音樂會」活動，邀請全國民眾31日一起來恆春關山觀景平台，不僅看夕陽、也欣賞由夏日微風樂團搭配月琴大師、二胡女神等人的精彩演出，且當天現場備有千份紀念品，下午2時開始凡入園者將獲贈活動紀念品1份，送完為止。

公所說，今年音樂會還請來恆春工商儀隊、大光國小民謠演唱組同學、墾丁國小鵝鑾分校太極鼓團隊、街頭藝人朱家宏等到場演出，演奏內容兼具流行元素與傳統文化，將一同譜出恆春關山夕照的新樂章。

此外，公所強調2019新年新氣象，首度結合飯店聯合行銷，2019年元月2日起至3月31日止，遊客可憑關山遊憩區門票存根聯至墾丁福華渡假飯店麗香苑享用餐8折、10％服務費及免費停車3小時優惠，歡迎大家一起來關山賞夕陽、吃大餐。

鎮長盧玉棟說，歡迎大家相聚恆春關山捕捉最後一道夕陽落日美景，看橘紅色的太陽慢慢隱沒在海平面，並在浪漫悠揚的樂聲下，歡送2018年也為即將到來的2019帶來美好序曲。

(中國時報)

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