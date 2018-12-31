傑出公務人員 捐25萬獎金做公益

2018年12月31日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市環保局專門委員葉孟芬，獲得2018年全國公務人員傑出貢獻獎，為了可以幫助更多人，她將獎金20萬元全數捐給以海洋、雨林保護為主的公益慈善機構。獲選全國模範公務人員的事業廢棄物科長梁開忠也捐出獎金5萬元給桃園市育德兒童之家，30日更和環保局長沈志修一同前往兒童之家關懷院生。

葉孟芬笑說，自己保持工作熱情的祕訣，就是時時回想自己入行的初衷，當政策落實後在民眾上出現好的結果，就是她最快樂的時候。

2018年獲選全國公務人員「傑出貢獻獎」的她，將獎金20萬元全捐給以海洋、雨林保護為主的公益慈善機構，包括桃園市加利利愛鄰全人關懷協會、台灣環境資訊協會、綠色和平組織等，希望有正向的改變。

獲選2018年全國模範公務人員的梁開忠則將5萬元獎金全數捐給桃園市育德兒童之家，30日當天還和環保局長沈志修一同到場與小朋友們同歡，梁開忠更穿上恐龍裝娛樂大家，讓歡樂的氣氛洋溢現場。

梁開忠笑說這樣的捐贈只是一點小小的貢獻，要感謝同仁們齊心協力，共同推動便民措施，制定有感政策，讓各方民眾信賴公部門，也更樂意善待環境。沈志修則說，在育幼院度過童年的孩子，需要社會大眾的眷顧及關懷，同仁能將榮譽化為大愛，將獎金捐出，將良善的意涵傳遞出去，相當值得肯定。

(中國時報)