中橫通車 梨山1日遊夯

2018年12月31日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「千呼萬喚『駛』出來！」民眾引頸企盼19年的中橫公車終於通車了。觀光旅遊局建議民眾利用元旦連假或農曆春節，可透過 DRTS預約系統，搭乘豐原客運梨山幸福巴士865市公車，前往和平區進行梨山、福壽山、環山等部落旅遊，沿途還可欣賞中橫天然美景。

「谷關-梨山」的客運通車囉！中橫公路養生休息19年，沿線大自然生態環境獲得有效的保育。台中市公車865路從谷關直接通往梨山，1天來回6班次、單趟僅須1個半小時車程；搭車採事前上網預約訂票，谷關梨山車資只需60元。

觀光旅遊局指出，旅客在梨山賓館下車後，還可搭乘接駁車前往福壽山農場及武陵農場！福壽山農場上有個終年不竭的天池；天池旁達觀亭是昔日蔣公避暑辦公之處，內部文物陳列，古色古香！

福壽山農場副場長楊正南說，上農場還可享受採果樂，每年11月份蜜蘋果進入成熟時；見到那掛在樹梢上的果實累累，像極成串放大版葡萄。福壽山農場遊客服務中心前的蘋果王和梨王，更是必遊的景點，足讓人讚不絕口！

梨山地區有間紫茵廚房Mori’s Diner，由1對家住都會區父女經營，推出火鍋全都是店主人獨家熬製的湯頭。部落風味餐全採用當地食材，部落媽媽以十足誠意迎接「有朋自遠方來作客」！

(中國時報)