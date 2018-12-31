翁章梁 要讓阿里山茶出得去

2018年12月31日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2018大阿里山區冬季茶賽30日在嘉義市舉辦頒獎暨展售活動，嘉義縣長翁章梁頒獎給各級得獎茶農，走訪茶攤品茶，他說，阿里山高山茶是嘉義重要品牌農產之一，行銷到日本、大陸及全世界，是茶產業的最好發展方向。

阿里山冬茶青心烏龍組、金萱組各有653點、407點（每點22台斤）參賽，共約2萬3000台斤，淘汰率各是41.5％和43.5％，評鑑結果，青心烏龍組特等獎一品茶業，頭等一簡加進、頭等二一品茶業、頭等三新東興茶業，金萱組特等獎郁榮園公司、頭等一林吉園以茶會友公司林玟嘉、頭等二陳欣怡、頭等三茶田35號吳志靖。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯說，今年夏秋季多雨，下了百餘天的雨、早晚溫差大，氣候影響阿里山茶業減收約4成，但品質更為提升，農藥殘留等相關檢驗均合格，價格也穩定，喝高山茶首選阿里山茶就對了。

翁章梁表示，嘉義縣高山茶自前縣長陳明文時代打造品牌，透過比賽評鑑把關品質及食安，精進製茶技術，得獎茶價格水漲船高，阿里山高山茶已打響知名度，是嘉義的重要品牌農業之一。

翁章梁說，近年因政治因素影響陸客來台，但不論任何黨執政，都不反對陸客來台灣，阿里山高山茶到日本行銷，也同樣銷往大陸，還要進軍歐洲，開拓國際市場。

(中國時報)