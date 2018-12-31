投資高雄 元月百位老闆大聚會

2018年12月31日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜30日到前鎮一家燒肉店剪綵，他說，站在餐廳老闆的立場，希望生意興隆通四海；站在市府立場，希望萬商雲集，大家都來高雄消費，而元月會有100多位老闆來高雄開會，影展也會移師高雄，南方正在崛起。

來自台南的碳佐麻里看好高雄，在夢時代購物商場旁打造精品燒肉。韓國瑜致詞時說，燒烤肉店的總投資額高達3億元，感謝董事長邱彥騰看好高雄，把總公司遷到高雄。

韓國瑜說，美食、美酒與美景，未來高雄一定會蓬勃發展。他近來每天都聽到許多消息，明年元月中旬，會有100多家投資公司董事長到高雄開會；明年，電視電影的影展要從台北轉至高雄，大家都相當看好高雄。

他希望人進來得越多越好，六合夜市、飯店、土產店等都生意興隆。韓國瑜29日去美濃，得知美濃的夜市生意很好，大家都很高興。他希望未來的高雄不光是人來，還要提出更好的品質，邱彥騰很注重品質，這樣的美食是有保障的。

此外，媒體問韓國瑜日前提到的開放大陸民眾來台灣投資房地產，他說，請去看一下前後文，他講的是可以逐步放寬，要考慮高雄市民的感受，並非沒有前提。

高雄市議員陳美雅說，希望鬆綁不合時宜的法令，讓業者願意到高雄投資，高雄有許多商機，已經有許多商人跟市府接洽，表達要到高雄投資。

(中國時報)