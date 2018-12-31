東門市場節能招牌 環保又美觀

新竹市政府推出「節能招牌」補助，有近百商店參加更換500餘組招牌，預估可年省電約19.3萬度，其中老市場「東門市場」也有20攤商參與汰換節能工程，更換後招牌讓人耳目一新。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府推出「節能招牌」補助，有近百商店參加更換500餘組招牌，預估可年省電約19.3萬度，其中老市場「東門市場」也有20攤商參與汰換節能工程，更換後招牌讓人耳目一新。

環保局長江盛任表示，東門市場歷史久遠，許多燈具電器設備老舊，耗電量大，因此與產發處合作逐步進行市場節能計畫，希望透過補助落實環保低碳生活。

此次招牌更換補助節能工程一推出就獲得許多商家支持參與，以販賣南北貨的承泰行為例，其原本是使用40W、T8傳統日光燈管作為招牌照明燈具，招牌燈耗能高且照明溫度也高，汰換後的招牌變得亮眼美觀。

江盛任說，東門市場攤商是透過市場3樓青創工作室「好視設計」設計師張健一，以新舊並存的設計理念，透過清新、色彩鮮明的創新設計，重新點亮招牌、財神燈，新招牌深具設計感，最重要是適當保留與凸顯各攤商本身的傳統風格特色形象。

此次共計補助東門市場20處攤商節能招牌及全市66處商家、504組節能招牌燈具，包括明湖加油站、昇冠加油站也踴躍響應招牌燈具汰換補助，部分商家更趁機會一併更換老舊廣告面板，新招牌不只具設計感，商家省荷包，節能效益更是顯著，全市預估每年可省電約19.3萬度、減少排放二氧化碳10.2萬公斤。

(中國時報)

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