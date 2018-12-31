百馬捐百萬 舒跑哥募到200萬元

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中國時報
／雲林報導

北港媽祖盃馬拉松賽30日清晨在北港鎮開跑，推動「跑1公里捐贈50元」的「舒跑哥」詹益榮當天達成個人第100場賽事，捐給各地家扶總金額突破200萬元，維他露基金會、創意實踐家公司錦上添花各捐10萬元，寒冬送暖氣氛溫馨。

由北港朝天宮主辦的「媽祖盃全國馬拉松賽」吸引上萬名跑者參賽，30日清晨6點由朝天宮董事長蔡咏鍀鳴槍起跑，許多跑者變裝成蜘蛛人、宮廷古裝、卡通人物，熱鬧有趣。

其中，打扮成舒跑鋁箔包運動飲料的「舒跑哥」詹益榮，自2015年推動「跑1公里捐贈50元」幫助家扶兒童計畫，北港媽祖盃是他的第100場馬拉松，30日順利完賽，累計捐款金額已突破200萬元。

雲林家扶主任廖志文賽後頒發感謝狀給詹益榮，詹益榮則感謝維他露基金會全力支持，讓他達成「百馬捐百萬」目標，未來將由「西裝哥」接棒延續馬拉松送愛心計畫，也希望更多人一起幫助弱勢學子。

蔡咏鍀表示，今年賽事除了有豐厚獎金，還提供在地特產北港大餅、啤酒做為摸彩獎品，頭獎則是價值8萬元的純金媽祖，希望未來有更多人參加媽祖盃馬拉松，一起來「有跑有保佑」。

參賽跑者說，主辦單位準備的伴手禮與獎牌物超所值，加上最後衝刺路線安排在朝天宮廟前「朝聖大道」，所有選手有如明星般接受民眾鼓掌歡迎，經馬拉松同好口耳相傳，北港媽祖盃已是大家必跑的賽事。

(中國時報)

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