2018年12月31日 04:10 中國時報 湯紹成

九合一選舉綠營大敗，蔡英文的民調見底，但她仍不動如山，對競選連任躍躍欲試，想必有所本。當前綠營氣勢低迷，國內不滿聲浪高漲，因此蔡英文對2020大選的動因必不在台灣內部，那就只有從外部切入。如果是外因，也就非美國與日本莫屬。

以當前中美惡劣的關係來觀察，美國會想讓藍軍在2020重新執政嗎？屆時若兩岸水乳交融，美國如何以台制中？美方難道不會有所動作？相對地，至今為止，蔡英文對美方的配合度甚高，例如去年修正《公投法》時，綠營自動把有關憲法的部分剔除；東奧正名公投與喜樂島的遊行，蔡英文都下令民進黨員不准參與，這些都有利於台美之間的互信。

這與陳水扁時期兩次公投綁大選案截然不同，當時美方極力反對，以免刺激北京。當時若公投通過而引發北京對台動武，美方將陷入是否介入的困境：若介入，為了台灣而引起中美大戰，確實不值；否則，見死不救，又如何自圓其說？為了避免尷尬，只好防微杜漸。但當時陳水扁還是執意公投，雖然議題一改再改，但仍遭致美方強烈抨擊，以至於破壞了台美互信。當前情況正好相反，台美關係極為順暢，看在美方眼裡，蔡英文是一個台獨而不獨者，最符合美方利益。

其次，就是日本。此次反核食公投過關，日方對國民黨極為惱怒，所以日本更有高度的動因，希望以一個夢幻組合來打敗國民黨，而此一組合除了「蔡柯配」之外，別無其他選擇，只有找柯文哲當副手，綠營才有可能勝選，日前蔡、柯的「北門會」乃最佳的初步試探。況且，選前蔡英文本有意再度禮讓柯文哲，只是綠營基層反彈，才會提名姚文智當犧牲品。

由此可見，蔡、柯之間並無直接的芥蒂。當前白、綠間還有一些選舉恩怨，但自家人協調不易，若是由外力介入調停，難道不會有結果？

況且柯文哲即將訪問美國、日本，屆時外人曉以大義，人民內部矛盾與敵我矛盾已明顯突出，白、綠合則兩利。若柯屈居副手做1任，下屆扶正，再帶1名綠將出征，不是當前最好的選擇嗎？尤其，柯又是中、美、日3方都能接受的人選。柯文哲曾言，要不要選總統明年6月再說，其實他當然會考慮。

這4年來，柯文哲在台北市長任內的政績乏善可陳，但與其他綠營人士相比，兩岸關係方面確實是他的強項。尤其，今年8月，央視曾播出兩分半鐘柯文哲的專題報導，此乃前所未見。

柯文哲曾說，他的祖父出生時就是「日本人」（在皇民化運動中改日本名），因此日本也組織了「柯文哲之友會」，日方上下捐輸，對柯表現了極為友善的態度。同時，柯可以由深綠變淺紅，延展性之大，無人可比，更可以補綠營的不足。再者，因柯對內外政治事務所知有限，歷練更是不足，因而可塑性甚高，更加大日、美支持的力道。

由此可見，2020總統大選，綠營的情勢還可能會有大變化。而藍營方面，雖然九合一選舉大勝，但外部環境並非有利，眼前吳敦義立下戰功，朱立倫民調領先，若兩人能互助合作，未來仍將可期。（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)