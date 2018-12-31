2018年12月31日 04:10 中國時報 龔鵬程

近來常聽見一些言論介紹大陸如何進步，警示台灣民眾不能再自大自滿，坐井觀天。

相較於過去的閉關自戀，此類節目或言論教人睜開眼睛，正視大陸現狀，勿再自欺欺人，當然甚好。但觀察需要方法，比較不能流於浮泛，否則矯枉便會成為另一種枉，自大變為盲目自卑，亦非幸事。

常見的例子是：許多人看到上海、深圳就感到氣沮，覺得台北已經落後成了大陸的三線城市。皮相之見，其實是不知歷史，也不清楚現實。

大陸這些年的城市化發展，當然是改革開放的巨大成就，但也充滿了爭議，是社會不安之源。知識界對之，或憂心忡忡，或批判辯論，絕不會這樣大唱讚歌。

因為大規模的城市化是19世紀才出現的，當時恩格斯便已發現它大有問題，其反對資本主義，這就是導火線之一。其他的思想家、政治家、建築學家、作家、藝術家也從各自的角度去審視這一種趨勢。馬修的《倫敦的勞工與窮人》、傑克倫敦的《深淵中的人民》等無數作品都告訴世人：大城市既是烏托邦，也是歹托邦。它光芒奪目的錦袍上布滿血淚和垢汙，大量財富聚集於此，集中的貧困無望、營養不良、慢性病、競爭壓力也彙聚於此。生態惡化、人口膨脹、交通堵塞、商業廝殺、水泥叢林、空氣汙染、慾望橫溢，衍生出無人可以逃避的抑鬱症。沮喪和狂躁感使得街頭的個人暴力、有組織的犯罪、要求政治經濟變革的大規模市民抗議運動層出不窮。

所有大城市都不能擺脫這種城市癌。可是癌症的病徵，正是癌細胞會不斷擴散。城市之癌，也就在這一片批評抱怨聲中迅速擴散著。

20世紀初，全世界超過百萬人的大城市只有16個。其後數量大爆發，發達國家的城市越來越大，發展中國家之越線超車更是驚人。結果鄉村退縮，人口流入城市成為勞工；土地則被兼併，成為城市附廓，以安置垃圾、廢水、棄物，以及富人逃離城市中心區。別墅區、集聚生產之工業化農莊、旅遊專案，漸漸替代了傳統農村。

這一波城市化浪潮，最強動的勢頭就發生在20世紀末到本世紀初的大陸。政府強推，全世界資本和企業也合力炒作，遂成現今遍地大城市的模樣。這模樣是史無前例的，紐約、東京、倫敦都要瞠目結舌，因為北京就包括通州、燕郊、雄安新區，乃至整個京津冀，不是你以為的七環。人口嘛，嘿嘿，1到2億！

大陸稱此為城鎮化，因為除了城市不斷擴大，成為城市群之外，周邊農村也都吸納進來成為輔翼或連結成一體的鎮。同時還要造鎮，把原生鄉鎮改造成特色小鎮及各種功能之鎮。城鎮與城鎮漸漸連結成一片，農村基本就消失了。14億人口將有10億以上住在城鎮中。

對於這種大躍進，前幾天剛開過的「中國城市化峰會」當然一片頌揚，說30年走完了西方200年的路。可是社會上別有臧否，說是把城鎮化作為經濟增長的手段，把農村變為城市，把小城變為大城，把大城市的外延不斷擴大，騰籠換鳥，大量農民淪為城市貧民、大量的農田開發成商場住宅，城市像汽球一樣充氣膨脹。破壞的古蹟、文物、古民居、古街區、原生村鎮，其禍遠勝於文革。在人口、樓群、商場、摩天大樓、立交橋、車流量上突飛猛進，可是汙水、垃圾的處理能力和運輸建設等嚴重不足，加上規模失控、結構失調、功能紊亂，致使城市的聚集效應將各種風險因素彙在一起，釀成各種民生災難和民怨。

被壓得喘不過氣來的人，乃越來越熱衷「逃離北上廣」；打開百度檢索網站，你也會看到越來越多的吐槽，越來越多人呼籲農村需要復建。以致今年習近平都開始談「逆城鎮化」了。

因此，大陸的城市發展並不全是可豔羨的成就，而是可反思的案例。台灣城市發展沒有也不可能走那條路。歷史之機緣使我們發展了另一模式，其實彌足珍貴。故不應矜貴彼岸，妄施軒輊，也不應當夜郎自大，苟陷於自欺；應做的乃是吸收對岸之經驗，把我們的模式充極盡致地發展到最好，形成兩岸制度及發展模式的良性競爭。台灣觀察大陸，只有政治角度，今後也應由這類比較中發展出社會性的視野才好。（作者為世界漢學中心主任）

(中國時報)