2018年12月31日 04:10 中國時報 包正豪

剛落幕的地方選舉被視為是對民進黨政府的期中考，從結果看，民進黨慘敗意味著蔡總統執政成績被當。縣市長選舉從南輸到北，連「民主聖地」都輸掉，已夠難堪了，所以縣市議長選舉幾乎全軍覆沒，也沒啥好檢討的。話說考20分和考18分，有差嗎？

民進黨的優良傳統是選舉失利必定究責。在野時，黨主席下台；在朝時，黨主席還是要下台，然後行政院長加碼跟著下台，以示黨政均追究責任。這是慣例，也是民進黨「選舉獨重」文化的具體展現，至少表面上做到反省，通常都可發揮止血效果。

11月24日選舉結果出爐，蔡英文立刻辭去黨主席，但在行政院長賴清德辭職的部分卻出了狀況。這次行政部門的究責慢了不止一拍，選完都過了1個多月了，賴清德到底辭還是不辭，仍令人一頭霧水。這廂說賴辭意甚堅，那裡又是蘇貞昌允諾回鍋，中間還夾著小英總統狠甩蘇貞昌巴掌，直嗆「我沒有徵詢，（蘇貞昌）哪來的同意」，反過來以「全黨共識」來慰留賴。插曲則是對賴院長一往情深的謝龍介，深情呼喊：「清德兄，回來台南，故鄉給你溫暖，別讓人糟蹋」，好不熱鬧的一場政治舞台劇。

台灣政壇的「唐澤壽明」─帥哥賴清德為何獨受蔡總統青睞，寧願冒大不諱，也非要留他，甚至還不惜打臉大老蘇貞昌，讓眾人錯愕以對。這就要把目光拉到「清德兄是賴神」的時候，理解當時的背景，再回到今天的劇場，就會清楚知道蔡英文的行為是出自「理性計算」的結果，毫無意外可言。

賴清德為何上位？回想當時賴清德聲望如日中天，人稱賴神，可謂民進黨第一人。可是蔡總統的民意支持度滑坡，光環盡失，黨內不臣之心者眾，特別獨派的猛力抨擊，更讓蔡英文顏面盡失。情勢所逼，蔡只好師法昔日李登輝鬥爭郝柏村的故智，以閣揆大位為餌，誘使賴清德離開台南，到台北就任行政院長。這一方面是借光，希望能沾賴的高人氣來拉抬自己慘不忍睹的民調，另一方面也是就近看管的概念，避免賴成為黨內威脅。當然，賴會答應，也是和郝柏村一樣，自信心爆棚，覺得能夠和總統分庭抗禮，甚至可取而代之。

雙方各有算計，自然一拍即合，但今時不比往日，賴神不神，小英更加沉淪，只是放眼民進黨內，2020誰能與小英爭雄？還是只有賴清德。蘇貞昌就是沒看清楚這點，殊不知沒有威脅總統提名能力者，根本就不在小英眼裡，被打臉也是剛好而已。反觀小英，執政悽慘已不可逆，所以無論如何都得把賴清德給綁在自己的船上。一旦放賴離去，等於給賴切割和休養生息的機會。如果蔡總統真的相信她未來一年能夠大大翻轉民意，那她何必低聲下氣留人？就是自知事不可為，所以才非要留任賴，就近看管，也不給賴切割責任和挑戰的機會。

要看懂民進黨的事，很難，也很簡單，往「選舉利害」的角度去剖析，庶幾不遠。所以清德兄如果真的還想謀大位，聽真愛龍介的話，離開吧！（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)